El aeropuerto de Kabul vuelve a la calma tras una dramática jornada con 6 muertos

El aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul volvió este martes a una cierta calma con la operación de vuelos y el control de personas, después de que la terminal viviera ayer una jornada dramática con miles de personas tratando de huir y dejando al menos seis muertos.

"Otro día en el HKIA (Aeropuerto Internacional Hamid Karzai), de Kabul. La situación está bajo control", aseguró el representante civil de la OTAN para Afganistán, Stefano Pontecorvo, en la red social Twitter junto a imágenes de la pista del aeródromo despejada.

"La pista del aeropuerto internacional HKIA de Kabul está abierta. Veo aviones aterrizando y despegando", indicó.

Another day in #Kabul HKIA airport. Situation under control #Afghanistan pic.twitter.com/PewkXN5F16

La calma ha vuelto al aeropuerto de la capital afgana después de que ayer, en el primer día del país bajo el control de los talibanes, miles de personas desesperadas por huir de Afganistán desataron el caos intentando abordar vuelos de repatriación.

#NATO SCR @pontecorvoste says:

Runway in HKIA #Kabul international airport is open. I see airplanes landing and taking off.

#Afghanistanpic.twitter.com/fTlr2rDGpz