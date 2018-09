Ada Colau: "Nos daremos un tiempo para sustituir a Xavier Domènech"

La alcaldesa de Barcelona y coordinadora de Catalunya en Comú, Ada Colau, ha lamentado la dimisión de Xavier Domènech, ha confirmado que ésta se ha debido a "agotamiento", ha pedido "cambiar la forma de hacer política" para "poder conciliar" y ha anunciado que se tomarán "un tiempo" para sustituirle.

En declaraciones a la emisora RAC-1, la alcaldesa ha reconocido que han "exprimido demasiado" a Xavier Domènech, que ayer anunció que dejaba sus cargos en el partido y su escaño en el Parlament tras una "profunda reflexión" que le ha llevado a asumir su "responsabilidad" por el resultado de las autonómicas y porque esta etapa le ha dejado "agotado política y personalmente".

Sobre la sustitución de Domènech, Colau ha avanzado: "En las próximas reuniones de ejecutiva y de consejo nacional decidiremos, pero nos daremos un tiempo para sustituir el Xavier Domènech. De momento, he pedido que aprendamos de esta experiencia y quizá lo que se puede hacer, aprovechando esto, es repartir responsabilidades".

En este sentido, ha opinado que "la persona que asuma más funciones de coordinación en el partido no debe ser la misma del Parlament".

"Ayer a las seis de la tarde estábamos juntos (con Domènech) en una reunión de ejecutiva. Xavi me lo contó la semana pasada. Lo sabíamos Pablo Iglesias y yo. Ambos le preguntamos si podíamos cambiar algo para que no se fuera. Nos dijo que no porque había llegado a un punto de agotamiento. Tenía un pacto con la familia para que no se alargara su vida política y se le ha de agradecer que lo haga al inicio de curso", ha revelado Colau.

"Le deseo lo mejor. Sólo tengo palabras de agradecimiento. Ha hecho un trabajo espectacular. Perfiles como el suyo los necesitamos más que nunca. Debemos hacer una crítica constructiva: hay que cambiar las formas de hacer política, que se pueda conciliar. Y nosotros no hemos sabido hacerlo. Lo hemos exprimido demasiado", ha lamentado la alcaldesa.

"Aunque no nos ha hecho ningún reproche yo sí creo que nos hemos equivocado. Le hemos pedido demasiadas cosas en un contexto histórico de tanta tensión y eso es pedirle mucho a alguien. Debemos ser capaces de repartir más las responsabilidades", ha dicho.

También ha confesado que algo "intuía" porque "sabía que estaba cansado y que llegaba en verano agotado", pero que "no sabía que después de las vacaciones no se vería con fuerzas para retomar el hilo".

Colau ha asegurado que ella no tiene "nada que ver" con la dimisión de Domènech, como han apuntado algunos medios, y ha subrayado: "Es triste que haya gente que intente buscar una forma de atacar un espacio político con decisiones como éstas.

"Estaría bien que las fuentes tuvieran nombres y apellidos. No hay ni diversidad de opiniones con Xavi. Todos aman y respetan el Xavi, y quizá por eso le hemos sobrecargado, porque todos le queríamos a él. Es una persona de consenso", ha recalcado.

"Estaría bien hacer una autocrítica general en las formas de hacer política. Política en general y también mediática porque siempre se busca las caras conocidas y hay mucha gente muy buena que también puede explicar los proyectos políticos", ha añadido.

Sobre su futuro, Colau ha afirmado: "Siempre he dicho que me gustaría presentarme a un segundo mandato. Aún tenemos muchos proyectos para hacer y terminar".