Ábalos avisa al soberanismo de que está dando "combustible" a la ultraderecha

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha exigido a los independentistas que dejen de "embaucar a toda una comunidad" hacia una independencia que es "inviable" y ha avisado de que están dando "combustible" para que reaparezca la ultraderecha.

Ábalos ha intervenido en un acto con militantes en L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) junto con la alcaldesa de esta localidad, Núria Marín, y el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa.

El ministro ha defendido que los soberanistas tienen "derecho a pensar y predicar" la independencia, pero "no a embaucar a toda una comunidad hacia la ruptura", pues "aunque pudieran ser mayoría, que no lo son, no podrían romper un país así", ha considerado.

En este sentido, ha remarcado que la independencia es "inviable" y que no hay "más punto de encuentro que el autogobierno catalán", a la vez que ha remarcado que el Gobierno, aunque quiere insistir en el diálogo, "no va a ser débil a la hora de aplicar la ley y de enfrentarse a cualquier abuso".

Ábalos ha advertido al movimiento soberanista de que ha dado "alas a los que no quieren el autogobierno", ya que, a su juicio, ha proporcionado "combustible para que la ultraderecha vuelva a aparecer".