10.327 firmas condenan el genocidio de Israel y el terrorismo de Hamás: "Alto el fuego ya"

Un total de 10.327 personas, 8.000 de ellas ciudadanos españoles del mundo de la cultura, el periodismo y el pensamiento, han firmado la tercera publicación del manifiesto contra la guerra en Oriente Medio que condena el genocidio de Israel y el terrorismo de Hamás para instar a un alto el fuego "inmediato e indefinido".

Este domingo, una veintena de los más de 10.000 firmantes han presentado a los medios de comunicación en el Ateneo de Madrid la tercera publicación en el diario El País de este manifiesto, titulado 'Hay que parar la guerra. Ni terrorismo, ni genocidio'.

El texto, que cuenta con el apoyo de ciudadanos de otros 31 países, se publicó por primera vez el 29 de octubre y por segunda vez el 19 de noviembre. En cada una de las ediciones se han incorporado nuevos firmantes, entre ellos una parte importante de profesionales destacados de la cultura española y profesionales del periodismo.

Aunque no ha variado con respecto a sus anteriores publicaciones, el manifiesto toma como punto de partida la condena "firme" al genocidio que está cometiendo Israel y el terrorismo de Hamás para exigir un alto en fuego.

"Solo desde este punto de partido se puede defender la paz y es posible un acuerdo de paz", ha dicho Nuria Suárez, portavoz de Recortes Cero, el movimiento social que impulsa el manifiesto que exige a Israel que detenga los bombardeos, que cumpla el derecho internacional y que habilite un corredor humanitario, en tanto que insta a Hamás a parar "sus ataques terroristas y la liberación incondicional de los rehenes".

Así lo han leído algunos de los asistentes al acto, como el músico Toni Zenet, el periodista Fran Sevilla, la actriz Vicky Peña, el teólogo Juan José Tamayo o la exteniente de alcalde de Madrid Marta Higueras.

En esta edición, los firmantes sostienen que la situación es cada vez más dramática y las exigencias del manifiesto cada vez más urgentes, pues la guerra ya ha provocado 20.000 muertos y más de dos millones de desplazados.

Para el periodista Fran Sevilla no habrá paz "mientras no se vaya al origen del conflicto, que no es otro que la ocupación de Palestina", en tanto que el sindicalista Antonio Gutiérrez ha ido más allá al considerar que la situación actual no es "de simetría", pues solo existe ahora un genocidio, el que perpetra Israel".

No obstante, el texto propone el alto el fuego, la mediación de la ONU, un acuerdo basado en la existencia de los dos Estados y la implementación de la proposición aprobada por el Congreso en 2014, en la que se insta al "Gobierno a reconocer a Palestina como Estado".

Joan Manuel Serrat, Amaral, Alba Flores, Coque Malla, Arkano o Rigoberta Bandini son algunos de los profesionales de la cultura que se han sumado en esta tercera publicación a los actores Pepe Viyuela, Malena Alterio, Paco León, Cristina Marcos, Luis Bermejo, el escritor e 'influencer' Sani Ladan, el diseñador Javier Mariscal, el pintor Luis Gordillo, los directores Marcel Barrena y Rodrigo Sorogoyen o el dramaturgo Lluis Pasqual.