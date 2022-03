Los territorios que Putin anhela para Rusia. ¿Qué otros países están en el punto de mira tras Ucrania?

Putin permanece firme y, por el momento, no se atisba el fin de la guerra. El conflicto ya permanece activo más de 7 días y, según ha contado a COPE José Luis Corral, Catedrático en Historia Medieval, "saber lo que pasa por la cabeza de Putin es bastante complicado por no decir imposible. Ni tan siquiera los expertos más experimentados en política internacional han sido capaces de discernir lo que iba a hacer. Y, por lo tanto, lo que vaya a hacer en un futuro es bastante difícil de anticipar". Este argumento es prácticamente incuestionable. Nadie, ni los mandatarios mundiales, creían que Putin fuese a llegar tan lejos. Y lo hizo. No obstante, más allá de lo que está ocurriendo... podemos preguntarnos: ¿cuáles son las expectativas que tiene él con este conflicto?