Uno de los detenidos por la violación grupal en Bilbao: "Tengo mucho estrés. Ni como ni puedo ir al baño"

Uno de los cuatro detenidos este viernes por la presunta violación grupal de una joven de 18 años en Bilbao, ha dado explicaciones y se ha defendido ante las cámaras tras firmar en el juzgado, una medida cautelar solicitada por la juez tras concederles la libertad. El hombre, con un dificultad para explicarse en castellano, ha admitido que está sufriendo mucho "estrés" tras verse implicado en la violación. Tengo que ir al doctor por el estrés que me está suponiendo esto. No como, no puedo ir al baño...", ha dicho.

Muy nervioso, el joven ha dicho que los cuatro "son inocentes" y ha echado toda la responsabilidad en el "chico con tatuaje" que está provisionalmente en prisión y que conoce de Holanda. "Pero en España no he tenido relación con él", ha contado, añadiendo que nunca forzaría a una mujer para tener sexo. "El problema es mi madre, que me ve en la televisión y lo está pasando mal", ha añadido por último. Tanto su madre como su mujer residen en Argelia.

El joven, de nacionalidad argelina ,fue uno de los seis detenidos por la Ertzainza cuatro horas después de que se produjera la violación. Sin embargo, fueron puestos en libertad condicional porque la víctima no había ofrecido ninguna descripción o rasgo característico sobre ellos.