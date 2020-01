El terrible aviso de Alfonso Guerra sobre lo que traerá la coalición de Sánchez, Iglesias y Rufián

Alfonso Guerra, alertaba de los riesgos del pacto entre PSOE, Podemos y ERC. En “Herrera en COPE”, Guerra veía "escalofriante" que "un 35 % de la Cámara no acate la Constitución". Según él, el acuerdo entre PSOE y ERC "no va a funcionar" debido a la falta de "estabilidad". "Es como si a los niños se les da para jugar una granada explosiva", aseguraba Alfonso Guerra. Para el exvicepresidente es más "lógico" que PSOE, PP y Cs se sentaran a hablar. No obstante, Alfonso Guerra cree que "todavía están a tiempo de hablar". Sin duda, lo más difícil de aceptar para Guerra son los pactos de su partido con ERC y Bildu.Nunca ha sido partidario de regalar España a los independentistas de ERC y Bildu. Ya en su día decía en “Herrera en COPE” que“Ningún gobierno puede funcionar con bildu-etarras e independentistas”.