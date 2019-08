Sánchez mantiene las distancias: "La desconfianza de Pablo Iglesias es recíproca"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que no tira la toalla y seguirá explorando "otras fórmulas" para entenderse con Unidas Podemos y conseguir los apoyos necesarios a su investidura, pese a la "desconfianza recíproca". "No pierdo la esperanza, no tiro la toalla, creo que los españoles no se merecen volver a las elecciones", ha dicho Sánchez tras mantener el tradicional despacho de verano con el rey Felipe VI, en el Palacio de Marivent de Palma.

Tras destacar el "acierto" del monarca en el mensaje que lanzó el pasado domingo cuando animó a los partidos a buscar una salida que evite nuevos comicios, el líder socialista ha apelado a la responsabilidad de otros partidos, en concreto al PP y Cs que, según ha dicho, "están abocando al país" a la repetición electoral en noviembre. Aunque el gobierno de coalición con Unidas Podemos ha fracasado, "es evidente que tenemos que buscar otras fórmulas" con las que "podríamos entendernos", ha dicho. "Ha sido la propia Unidas Podemos quien ha rechazado el gobierno de coalición", según el presidente del Gobierno, quien ha aclarado que uno de los problemas ha sido la desconfianza.