Sánchez anuncia que España pide a Bruselas activar el Fondo de Solidaridad para los afectados de La Palma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes en La Palma que España va a pedir formalmente a la Comisión Europea que active el Fondo de Solidaridad para conseguir recursos con los que afrontar la reconstrucción de todos los daños generados por la erupción.



Sánchez esperaba haber tenido oportunidad de conversar sobre este asunto en persona en Santa Cruz de La Palma con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevi?ius, pero este finalmente no ha podido realizar la visita que había anunciado a la isla, debido a dificultades en las conexiones aéreas.



El presidente del Gobierno ha subrayado que, aunque la emergencia no ha terminado, todas las administraciones están haciendo un trabajo permanente para valorar los destrozos provocados por el volcán, sin descuidar, ha dicho, otro tipo de daños que es consciente de que "posiblemente no se van a poder reparar nunca".



Sánchez se refería así aquellos ciudadanos que, con su casa, han perdido algo más que una propiedad o un recurso de vida; han perdido recuerdos y relaciones emocionales de una vida entera. "No puedo hacerme una idea de que eso representa", ha confesado el presidente.