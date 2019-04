Rivera presiona a Casado: "Ánimo Pablo, no vamos tarde, se les puede ganar"

Tiempo de lectura: 1



El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha animado a su homólogo del PP, Pablo Casado, a creerse que ambos partidos van a ganar las próximas elecciones generales del 28 de abril y a poder formar gobierno en coalición, una oferta a los populares que ha mantenido y que, replicando a Casado, ha asegurado que no llega tarde.

"Ánimo, Pablo. Fuerza. No vamos tarde. No, no, se les puede ganar. Quien tiene fuerza, gana", ha dicho en un desayuno informativo de Europa Press. "Que en vez de pensar que vamos tarde o repartir ministerios, piense en los españoles", ha dicho en referencia al dirigente del PP.