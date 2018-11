El rey del cachopo niega que la maleta en la que estaba el cuerpo fuera suya

Tiempo de lectura: 1



“Cesar está pillado”, dice uno de los investigadores sobre los análisis que se están incorporando aún al sumario, suyo secreto fue levantado por la juez titular del juzgado numero 32 de madrid el pasado martes, 20 de noviembre. Entre esos análisis destaca, según fuentes al tanto de las pesquisas, la presencia de “fragmentos de huellas” de Cesar Roman en el entorno inmediato a la maleta en cuyo interior apareció el tronco amputado de Heidi Paz, novia del detenido.

Ante la evidencia de que no es extraño que aparezcan huellas del acusado en una nave alquilada por él, las fuentes consultadas aclaran que esas marcas dactiloscópicas están en “elementos determinantes” para la investigación. Así lo confirman informes de la Brigada Provincial de Policía Científica. El abogado de Cesar, el zaragozano Javier Notivoli, ni confirma ni desmiente ese hallazgo. Sí comenta que “cualquier huella que aparezca en un objeto, determinante o no, en una nave en la que tiene acceso libre mi defendido y otras personas, no tiene porqué ser un indicio”.