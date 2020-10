Radiografía de la pandemia en España: 36 municipios confinados, 15 retroceden de fase y 526 con restricciones

La segunda ola del coronavirus ha irrumpido con fuerza en España y de forma prematura. Llevamos parte del verano y del inicio del otoño con un repunte considerable de casos repartidos a lo largo y ancho de nuestro país. Las medidas más significativas se han llevado a cabo -y no exentas de polémica- en la capital, Madrid, así como gran parte de su área metropolitana. Aquí, se ha aplicado un confinamiento perimetral, es decir, no se puede entrar ni salir salvo causas justificadas. Aunque, de momento, no se están efectuando multas, la policía ya realiza controles en los municipios en los que se ha tomado esta decisión.