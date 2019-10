¿Qué opina Pilar Cisneros de la sentencia del Procés?

“Ojalá fuera una experta jurista y pudiera desentrañar al milímetro esta sentencia del Procés, sentencia importantísima, histórica” dice la codirectora de ‘La Tarde’ de COPE, Pilar Cisneros, sobre la sentencia del Tribunal Supremo a los dirigentes del Procés. Una sentencia por la que se condena a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y a penas de entre 9 y 12 años a Carme Forcadell, los Jordis y a cinco exconsellers por sedición en el "procés", en tanto que ha absuelto de malversación a los tres acusados en libertad, que no irán a prisión.

La Sala descarta la tesis de la Fiscalía que apoyaba la rebelión y sí aprecia la sedición que defendió la Abogacía del Estado aunque impone penas ligeramente superiores con la condena más alta a Junqueras por sedición en concurso medial con malversación, agravado por su cuantía, seguido de los 12 años para los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por los mismos delitos.

Condena a 11 años y seis meses a Forcadell; a 10 años y medio a los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull, a quienes absuelve de malversación; y a nueve años a los Jordis. Todos por sedición. El tribunal ha absuelto del delito de malversación a los tres exconsellers que estaban en libertad, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borrás, a quienes condena por desobediencia a un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 60.000 euros.

Pilar Cisneros confía plenamente en los magistrados del Tribunal Supremo que “al final son los que han visto cada prueba, han escuchado cada testimonio y han estado estudiando este y pensando y repensando todo durante meses”.

“¿Qué me preocupa?” se pregunta la comunicadora, y se responde, “me preocupan las reacciones; las del mundo independentista no es que me sorprendan porque siempre están hablando de venganza. Me preocupa más el hecho de que Junqueras haya dicho que la independencia es el único camino posible. Me preocupa porque lo que me da miedo es que se pueda volver a repetir”.