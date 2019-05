La Policía Nacional interviene 20 millones de dosis de medicamentos ilegales

Tiempo de lectura: 3



Agentes de Policía Nacional han intervenido 20 millones de dosis de medicamentos ilegales y han desarticulado la organización criminal que los distribuía. Además, han detenido a 10 personas por delitos contra la salud pública (tráfico ilegal de medicamentos falsos y tráfico de drogas), organización criminal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, y han realizado 12 registros en diferentes localidades de la provincia de Valencia. Los medicamentos ilegales intervenidos, compuestos por 20 millones de dosis en 300 presentaciones diferentes, podrían haber generado 80 millones de euros de beneficio en el mercado negro. Los productos ilegales no se ofertaban a nadie que no fuese conocido por los miembros de la organización y que no tuviese acreditada una venta mínima. Asimismo, el método que utilizaban tanto para los envíos de producto como para la recepción de dinero era totalmente seguro, y sólo aceptaban pago en efectivo.

La investigación comenzó con la información obtenida gracias al desarrollo de dos operaciones realizadas en 2016 y 2018 por la Policía Nacional. Los agentes tomaron conciencia de la existencia de una organización criminal que actuaba como una plataforma ilegal de distribución mayorista de medicamentos prohibidos. Dichas operaciones revelaron información sobre los proveedores de las redes clandestinas de distribución. Sin embargo, también pusieron de manifiesto la dificultad de rastreo del origen de los medicamentos prohibidos intervenidos. En varios casos, observaron envíos de dinero a una mujer ubicada en la localidad valenciana de Alginet, si bien ésta no presentaba conexión aparente con el mundo de la distribución ilegal de medicamentos.

Tras varias gestiones y un control exhaustivo de la citada mujer, así como de sus contactos y relaciones, los investigadores comprobaron que ésta contactaba con diferentes personas tras recibir sobres que, presuntamente, contenían dinero. A partir de ese momento, comenzó la identificación de personas relacionadas con el mundo del fisioculturismo, otras dedicadas al envío de paquetería comercial y, además, detectaron la presencia de varios delincuentes ocasionales.

Sólo ofertaban los productos ilegales a conocidos que, además, fueran distribuidores de grandes cantidades

Los grupos criminales dedicados al tráfico ilegal de medicamentos prohibidos suelen disponer de páginas web, o anuncios en redes sociales, para ofertar su producto de forma abierta. Sin embargo, los investigados, como mayoristas que eran, únicamente ofrecían sus productos mediante “invitación”. No los ofertaban a nadie que no fuese conocido por los miembros de la organización y sin tener acreditada una venta mínima. Dado que sólo proveían a distribuidores de grandes cantidades, el método de pago era siempre en efectivo. Además, tanto para los envíos de medicamentos como para la recepción del dinero utilizaban un método completamente seguro, que consistía en la utilización de una empresa legal de paquetería. El responsable de la franquicia de dicha empresa resultó ser un miembro más de la organización. A través de él, los investigadores consiguieron llegar hasta el cabecilla de la organización, que ya había sido detectado años atrás por los agentes como “gran vendedor”.

En una segunda fase de la investigación los agentes determinaron dónde se ubicaba la plataforma ilegal de distribución, así como las tiendas de nutrición, gimnasios y bares que utilizaban los investigados para contactar directamente con los posibles clientes de la organización. Asimismo, descubrieron que el origen de los medicamentos que almacenaban, para su posterior distribución a nivel nacional e internacional, radicaba en países tan dispares como México, China, Portugal, Bulgaria o Rumanía.

10 detenidos y 12 registros en la provincia de Valencia

En la fase final de la investigación, los agentes localizaron una plantación de marihuana, compuesta por 120 plantas, para abundar en los beneficios ilegales de la organización. Además, realizaron 12 registros domiciliarios en cuatro partidos judiciales de la provincia de Valencia y detuvieron a 10 personas por delitos de organización criminal, contra la salud pública (tráfico ilegal de medicamentos falsos y tráfico de drogas), blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. Como resultado de los registros practicados en las localidades valencianas de Alginet (6), Albal (1), Alzira (1), Guadassuar (1), Benetusser (1), y en la ciudad de Valencia (2), intervinieron 20 millones de dosis de medicamentos ilegales en 300 presentaciones diferentes, que podrían haber generado un beneficio de 80 millones de euros en el mercado negro. Además, localizaron 45.000 euros en efectivo, un revólver con munición, cuatro vehículos, una motocicleta, numerosa documentación y diferentes dispositivos electrónicos.