Podemos tensa la coalición y avisa que no aceptará la ampliación a 35 años en el cómputo de las pensiones

Nuevo choque en el seno de la coalición. Unidas Podemos ha vuelto a mostrar su rechazo a un anuncio de uno ministro del ala socialista del Consejo de Ministros. En esta ocasión, la formación morada rechaza el compromiso anunciado por José Luis Escrivá con Bruselas para ampliar de 25 a 35 años el periodo de cómputo de las pensiones.

Esta postura ya había sido rechazada por la líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, pero ahora este discurso también ha sido comprado por el secretario de Estado de Derechos Sociales y cerebro de la formación, Nacho Álvarez, que ha publicado el siguiente mensaje en sus redes sociales: "No es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el acuerdo de Coalición, no forma parte del diálogo social e implicará un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar".

Ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión no es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el Acuerdo de Coalición, no forma parte del diálogo social e implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar. — Nacho Álvarez (@nachoalvarez_) November 12, 2021

Con estas palabras se refuerza la postura de oposición de la formación morada a esta propuesta anunciada por Escrivá, que tantas disputas está provocando en las últimas horas en los pasillos de Moncloa entre las dos fuerzas políticas mayoritarias en la coalición.

Sobre este anuncio de Escrivá, Belarra también había demostrado su rechazo, señalando que su partido no aceptará recortes en las pensiones "ni presentes ni futuras", al tiempo que ha insistido en que es "falso" que Europa exija una rebaja.

También, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha distanciado de la propuesta defendida por Escrivá, diciendo que Podemos "siempre defenderá que la buena gestión económica tiene que ver con garantizar los derechos de las personas, particularmente las más vulnerables.

Estas declaraciones se producen en plena tensión económica entre las dos alas del Consejo de Ministros. Por un lado por la reforma laboral, respecto a la que el choque de postulados entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz siguen marcando las negociaciones. Ahora, la formación morada abre una nueva disputa respecto al futuro de las pensiones, tema capital para el ministerio de José Luis Escrivá, también involucrado de forma indirecta en el proyecto de la reforma laboral.

Pero esta tensión se acrecienta si miramos hacia Bruselas, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adquirido varios compromisos con la autoridad comunitaria para ir pidiendo y recibiendo los fondos europeos, entre ellos el asunto de las pensiones, aunque Escrivá ha intentado reducir su importancia en las últimas horas. En este sentido, trabajar en buena sintonía con Europa en asuntos como la reforma laboral o el futuro de las pensiones es fundamental para poder acceder a esos fondos, ya que Europa revisará cada trimestre si España está cumpliendo su palabra respecto a los compromisos adquiridos. Este mismo viernes España ha hecho la primera petición para el desembolso de 10.000 millones de euros.

En cuanto a los ciudadanos de nuestro país, no cabe duda que ampliar el cómputo de las pensiones a 35 años supondrá un recorte de las prestaciones, llegando a que la pensión media registre en el futuro un descenso de 105 euros. 1.470 al año.

Ante este panorama, los partidos de la oposición han pedido a José Luis Escrivá que acuda al Congreso de los Diputados para explicar con claridad cuáles son las verdaderas medidas que va a implementar el Gobierno y cuál es su traducción en números. En este sentido, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha denunciado que el Gobierno no puede asegurar las pensiones de la generación baby boom porque todavía no se ha establecido el mecanismo de equidad intergeneracional.