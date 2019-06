La memorable respuesta de Don Felipe a una broma de Puigdemont sobre él

Tiempo de lectura: 1



La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borrás ha asegurado este jueves que en su cita con Felipe VI en la ronda de consultas, le ha dicho que "los catalanes no tienen Rey" y le ha reprochado que con su discurso del 3 de octubre de 2017, se convirtiera en "actor de parte" contra el independentismo. "Le he dicho que los catalanes no tenemos rey, pero acudía a ver al Rey de España porque se había manifestado como un actor político relevante a partir del 1 de octubre", ha proclamado la diputada independentista.