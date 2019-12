Mejide, acosado en la red por su opinión sobre Junqueras

Risto Mejide, víctima de los ataques de los radicales por expresar su opinión sobre Junqueras. A través de Twitter, el presentador denunciaba "las consecuencias de ser catalán no independentista". Mejide compartía que le llamaron "imbécil" por decir que Junqueras no era "un preso político". Sin embargo, no era el único mensaje de este tipo que recibía el conductor de 'Todo es mentira', A pesar de esto, ha reafirmado su posición, al contrario de lo que defienden los independentistas liberación tras la sentencia del TJUE.