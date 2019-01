Marlaska: El objetivo era rescatar a Julen, ahora se inicia la investigación

Tiempo de lectura: 1



El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha destacado este sábado que hasta ahora el principal objetivo era rescatar al pequeño Julen Roselló del pozo de Totalán (Málaga) en el que cayó el pasado 13 de enero, en donde esta madrugada ha sido rescatado su cuerpo sin vida a 71 metros de profundidad.

Una vez rescatado, "ahora se inicia la investigación" de todas las circunstancias de este "trágico suceso" y, sobre la existencia

de algún tipo de negligencia en la caída del pequeño al pozo, ha señalado que "esa circunstancia la concretará la autoridad judicial

competente", ya que aún no hay elementos "suficientemente contrastados para llegar a una conclusión".

El ministro ha pedido respeto para la familia y también para las personas que ahora se encargan de la investigación. Además, reclara que no se saquen conclusiones, que no se habla de datos que no son objetivos: "De una caída a 71 metros es lo único que podemos saber".