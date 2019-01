Lesmes pide a nuevos jueces que defiendan el irrenunciable imperio de la Ley

Tiempo de lectura: 1



En este martes 8 de enero en el que hay varias imágenes del día y, sobre todo, hay varias perspectivas, lo que se llama previsiones interesantes para la información. Una de ellas es, indudablemente, la entrega de los despachos de los nuevos jueces que salen de la Escuela Judicial, que está en Barcelona, pero que se va a realizar en Madrid. Y ahora ya entramos en todas las conjeturas que ustedes quieran.

¿Se realiza en Madrid porque realmente es una edición simbólica y se quiere hacer un guiño a la Real Academia Española con quien tantos lazos tiene la Escuela Judicial? Por cierto, algún académico podría, algún juez, también escribirle, enseñarle a escribir más, de forma más inteligible. Es por eso, si es por eso nada más y es este año en esta ocasión, en circunstancias normales no llamaría a sorpresa, pero es que las circunstancias no son normales. No son normales. ¿O creen ustedes que las circunstancias en Cataluña, cuando algo que tenga que ver con la presencia del Estado, y más que la Escuela Judicial le pedirán, es normal? No lo es.