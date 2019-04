Junqueras se abre a investir a Sánchez para evitar un "gobierno de extrema derecha"

Tiempo de lectura: 1



El exvicepresidente del Govern y cabeza de lista de ERC para las elecciones del 28A, Oriol Junqueras, ha afirmado este viernes que su partido no facilitará, poniendo líneas rojas al diálogo, un gobierno de extrema derecha, pero ha advertido al PSOE que "no regalará nada" y que "no renunciará al referéndum". En una rueda de prensa organizada por la Agencia Catalana de Notícies (ACN) mediante videoconferencia desde la prisión de Soto del Real (Madrid), Junqueras ha subrayado que ERC quiere ganar las elecciones para forzar el diálogo entre los gobiernos español y catalán y convertir el "nunca, nunca, nunca" de Pedro Sánchez (PSOE) a la autodeterminación en un "siempre, siempre, siempre". "Cualquier demócrata europeo tiene la obligación de intentar evitar que haya gobiernos de extrema derecha en su país", ha subrayado Junqueras en su primera rueda de prensa realizada desde que entró en prisión, en noviembre de 2017, por lo que "ni por acción ni por omisión facilitaremos un gobierno" de este tipo. Ahora bien, aunque ERC prefiere cualquier gobierno que no sea de extrema derecha, "esto no significa -ha afirmado- que regalemos nada, porque seremos exigentes con el resto de condiciones", y ha precisado, que "el referéndum y el final de la represión" son "irrenunciables".