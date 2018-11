Interior pide no dar un "altavoz excesivo" a los ataques de Arran contra el juez Llarena y la Policía

Tiempo de lectura: 1



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha invitado a no dar un "altavoz excesivo" a los ataques con lanzamiento de pintura protagonizados por Arran, las juventudes de la CUP, contra la casa del juez del Tribunal Supremo e instructor del 'procés', Pablo Llarena, o la comisaría de la Policía en Terrassa.

"Preocupación importante no hay; no quiere decir que no existe una ocupación en garantizar un espacio para que todos ejerzan sus derechos y libertades", ha asegurado Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.