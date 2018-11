"El Equipo Dalí": los voluntarios que limpiaron la casa de Llarena forman un grupo

Tiempo de lectura: 1



"Estábamos preparando nuestra siguiente misión, pero el profesor quiso interrumpirla. Había algo que le quitaba el sueño y quería que interviniésemos. El profesor les ruega abandonar las amenazas y los rencores. De lo contrario, volveremos a intervenir cuantas veces sea necesario", señalan en un vídeo donde se puede escuchar la canción "We will rock you" de Queen. En las imágenes se ven distintos actos del independentismo catalán. A continuación, muestran su acción limpiando el portal de la casa de Llarena y su repercusión en los medios de comunicación.

Además de usar la imagen de Dalí, también han creado el lema "Comando Dalí Reconciliador". La primera letra de cada palabra forma "CDR", la forma popular con la que se conoce a los denominados Comités de Defensa de la República, que han protagonizado en estos últimos meses boicots y actos de violencia para defender la creación de una república catalana.