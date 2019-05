La decisión que pudo cambiar el destino de Pablo Ibar

Tiempo de lectura: 1



"Julio de 1980. No tengo claro el día. Pero sí los protagonistas. José Luis y Maite. Él de Bilbao. Ella de Galdácano. Casados, cuatro hijos y un problema. El de José Luis y su corazón que le había llevado hasta Houston para ser operado a corazón abierto. La cosa salió bien y tiempo después abandonaron el Methodist Hospital, con la idea de descansar en Florida, volver para la revisión y regresar a Bilbao. Paseando por Miami, el matrimonio encontró un restaurante vasco. Lo regentaba una pareja. Los días fueron pasando y surgió una buena relación entre los cuatro. Tanta, que un buen día la pareja del restaurante le pidió a la pareja cliente, un favor inesperado. Que se llevaran a su hijo a Bilbao. El ambiente no les parecía el adecuado para educar a un niño y querían que se criara con sus abuelos. Creían oportuno que cambiara de aires. EE UU no era tan tranquila tierra como la vieja Europa. Hay intuiciones que no deberíamos dejar pasar", ha contado Uriarte para COPE.es.

Aquella familia eran los Ibar. Y el niño, de 8 años, Pablo. Finalmente, Ibar no pudo abandonar Estados Unidos y hacer una nueva vida en España porque los padres no pudieron conseguir los papeles a tiempo. Y Pablo se quedó en Miami. La pareja de Bilbao volvió desolada porque les vio que se habían quedado preocupados y tristes por el futuro de aquel niño. Ella se quedó viuda. Una tarde, en la tele, ve a un niño que es un hombre en el corredor de la muerte. Ese hombre era el niño de ocho años que nunca viajó a Bilbao. "Y esa señora, que todavía hoy derrama lágrimas porque sabe que el destino pudo haber cambiado la vida de ese chaval es mi suegra", ha realatado Jon