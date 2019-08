Dani Mateo se lleva una tajante respuesta de Jiménez-Becerril, hijo de padres asesinados por ETA

Alberto Jiménez-Becerril García, hijo de concejal sevillano del PP asesinado por ETA, Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortíz, ha respondido de una forma contundente a un tuit del humorista Dani Mateo.

El presentador catalán publicaba este domingo en la red social Twitter un polémico tuit en el que hacía un paralelismo entre ETA y Franco: “Cuando se habla de Franco, dicen que no hay que andar removiendo el pasado, pero con ETA... Oye! Que no pase un día sin avivarla, no se nos vaya a morir”, escribía.