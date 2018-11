Cospedal se comprometió con Casado a dejar la política antes de fin de año

Tiempo de lectura: 1



La ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal se habría comprometido con el presidente de los populares, Pablo Casado, a dejar la política antes de final de año como consecuencia de la publicación de sus conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo. Así lo cuenta este martes el diario ABC, citando fuentes parlamentarias próximas a Cospedal.

Sin embargo, María Dolores de Cospedal explicó que dejó este lunes el Comité Ejecutivo Nacional de la formación para "no perjudicarla" pero insistió en que no hizo "nada malo" y aseguró que el líder de los populares, Pablo Casado, no le ha pedido que renuncie a su escaño.