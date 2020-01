Ciudadanos, a Junqueras: "Usted no es un mártir"

El exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, aseguró este martes que celebrar un referéndum de autodeterminación es "una cosa normal" en el mundo y dio por hecho que en Cataluña habrá otra convocatoria como la del 1 de octubre de 2017: "Lo volveremos a ejercer". El político preso compareció ante la comisión de investigación del Parlament sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Junqueras fue recibido, junto al resto de exconsejeros en prisión, entre aplausos por parte de los diputados independentistas y trabajadores de la Cámara afines a las tesis separatistas.

El acto fue un show de propaganda independentista donde, lo de menos, fue la aplicación del artículo 155 por parte de Rajoy después de la declaración unilateral de independencia de Puigdemont. No todos los partidos quisieron participar de este acto. El grupo parlamentario de Cs abandonó la comisión después de que su portavoz, Lorena Roldán, reprochara al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, condenado por sedición y malversación, que no haya pedido perdón. Roldán le dijo que "no es un mártir" y lamentó que haya comparecido para "reafirmarse en todos los delitos". "Ustedes no son ningunos mártires, fueron los instigadores", añadió. Los diputados de Cs no esperaron a escuchar la respuesta de Junqueras a su intervención: "Vamos a abandonar esta comisión, pero no sin antes instarles a que rectifiquen y dejen que Cataluña pueda seguir adelante y dejar atrás la etapa negra del 'procés'". "¿Ahora se van?, ¿ahora que empezábamos a dialogar?", le respondió con ironía Junqueras.