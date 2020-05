Casado plantea un "Pacto Cajal" por la sanidad pública para la reconstrucción

El líder del PP, Pablo Casado, ha planteado un pacto de Estado por la sanidad, denominado "Plan Cajal", para abordar dentro de la Comisión de Reconstrucción tras el coranavirus en el Congreso y reforzar ese ámbito "a medio plazo".

Esta propuesta forma parte de un plan de trabajo, bajo el lema "Activemos España", que el PP iniciará esta semana, dividido en tres ámbitos, el sanitario, el económico y el de libertad, justicia e interior, que Casado ha presentado en una rueda de prensa telemática, en la que ha reclamado que las mascarillas sean obligatorias para salir a la calle.

El pacto por la sanidad tiene el objetivo de "legar" a medio plazo la financiación suficiente a la sanidad pública, así como una centralización de la investigación, y también la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública, con representación de todas las comunidades autónomas.

Casado ha criticada la "tardía respuesta" del Gobierno y su "incompetencia" a la hora de tomar medidas eficaces, lo que cree que ha contribuido a empeorar la situación frente a la pandemia del coranavirus en España.

Casado, asegura que la desescalada que está dirigiendo el Gobierno que dirige Pedro Sánchez está siendo "caótica y partidista". Lo ha dicho en una una rueda de prensa en la sede del PP por vía telemática, en la que ha estado acompañado de la exministra y vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor; la vicesecretaria de Sectorial, Elvira Rodríguez; y el secretario de Justicia y consejero del ramo en la Comunidad de Madrid, Enrique López, que dirigirán las áreas de sanidad, economía y justicia dentro del PP en esta etapa.

�� @pablocasado_: “Estamos ante una desescalada caótica y partidista. Son erróneas las franjas horarias, es un error no exigir protección obligatoria, que no exista una estratificación poblacional o de grupos de riesgo y que no haya colaboración institucional”.#ActivemosEspañapic.twitter.com/d6bcKUF2UR