Casado, en la clausura del congreso andaluz: “El PP no es un talent show de megalomanías”

“Aquí no caben lo solistas. El personalismo no cabe en el PP. Eso es lo que hemos visto en el PSOE y así están... No es una hoguera de las vanidades. No podemos arriesgar: ésto (El PP) no es un talent show de megalomanías sino un instrumento para mejorar la vida de la gente. Tenemos que dedicarnos a lo nuestro que es solucionar los problemas de la gente”. Así ha llamado a la unidad hoy en Granada el Presidente del PP Pablo Casado.

Es la única referencia a las tensiones que los populares están teniendo en estos días. Se ha centrado el presidente Casado en recordar los éxitos del PP con Mariano Rajoy, José María Aznar y la gestión que está haciendo Moreno en Andalucía.

Ha asegurado que siempre “va a decir la verdad” porque el Gobierno de Sánchez ha conseguido “que decir la verdad es algo revolucionario”. Insiste en que el Presidente del Gobierno está engañando a los españoles y solo el PP “está apostando por la natalidad” en un momento en que las cifras demográficas en España “son imposibles”.













Le ha acusado de “abrir cicatrices” con la revisión de la Ley de amnistía “faltando también al respeto de socialistas y comunistas”. Por eso ha prometido derogar esas leyes. Ha defendido especialmente el papel del Jefe del Estado de los que intentan quitarle “hasta el título de Rey” y los que fueron asesinados por ETA “por defender la democracia y la libertad”.

Justicia, Ley de Seguridad y Unidad

“No se va renovar el Consejo General del Poder judicial” hasta que no se haga lo que dice nuestra Constitución y lo que indican desde la Unión Europea. Muy severo se ha mostrado también con la Ley de Seguridad que “desprotege a los agentes”. Ha asegurado que “no se va a tolerar que se deje desprotegidos a los guardias civiles y los policías”. Ha recordado que son ellos los que protegen la libertad de todos.

Ya eres un referente de Gobierno eficaz con honradez, @JuanMa_Moreno, con las ideas claras, con cercanía y con transversalidad.



?? Intervención de @pablocasado_ en la clausura del Congreso.#AndalucíaElCambioFunciona#JuanmaPresidente

pic.twitter.com/QKRkYeuuZC — PP Andaluz (@ppandaluz) November 21, 2021

También advertencia a la CUP insistiendo en que el PP “va a defender la unidad de España” por mucho que Aragonés se empeñe en lo contrario.

Se ha mostrado también alarmado de que Jose Luis Rodríguez Zapatero esté en Venezuela apoyando a un dictador “que ha cometido miles de asesinatos y torturas en las cárceles”. Y es el mismo presidente “que jalean en el congreso socialista”. Casado ha deseado “la misma libertad que nosotros hemos conseguido en la transición para toda Iberoamérica”.

Se agota “la arena en el reloj de Pedro Sánchez”

Ha repasado las consecuencias “del desastre de gestión” de Pedro Sánchez y le ha faltado tiempo para detenerse en los problemas de suministros, industria, agricultura, autónomos, transportistas, sector turístico… y un largo etcétera de damnificados recordando que “la reforma laboral del PP consiguió tres millones de puestos de trabajo” y ahora “son muchos los que no pueden llegar a fin de mes” y las familias “están preocupadas por la sexta ola” mientras que el Gobierno lleva un año sin hacer una Ley de Pandemias. Y es que Sánchez “sólo da la cara para lo bueno y se esconde para lo malo” mientras que han sido los presidentes de las comunidades autónomas los que han puesto las vacunas.

Jóvenes con la tasa de desempleo más alta de europa y mayores preocupados por el futuro de sus pensiones. Casado apuesta por la creación de empleo como solución para jóvenes y mayores. Así que, con esta situación “la arena del reloj de Sánchez se agota”. Recuerda Casado que las encuestas le dan la mayoría “pese a quien pese, a pesar de todos y de todo”.

Todo el Partido Popular de España y, por supuesto, el @ppandaluz, siempre hemos confiado en @JuanMa_Moreno.



?? Intervención de @pablocasado_ en la clausura del Congreso.#AndalucíaElCambioFunciona#JuanmaPresidentepic.twitter.com/wOsYzMNhXk — PP Andaluz (@ppandaluz) November 21, 2021









Asegura que sabe qué tiene que hacer. Se sabe “salvador de España” y asegura que “no vamos a admitir presiones” de nadie. El Presidente del PP dice tener su propio “manual de resistencia” que es responder a los sueños de los españoles.

El cambio histórico de Andalucía

Ha agradecido Casado a Juanma Moreno la dedicación y el esfuerzo que ha hecho en todo este tiempo y “aunque algunos no creían en él” ahora se ha visto que “ha conseguido un cambio histórico”. Ha dicho que “lo que tenga que pasar en Andalucía, lo decidió, lo ha decidido y lo decidirá siempre Juanma Moreno”, despejando cualquier duda sobre las injerencias del PP nacional en esta comunidad autónoma.

Cuando se planteó la moción de censura en Murcia y se adelantaron las elecciones en Madrid se llegó a rumorear una convocatoria electoral en Andalucía pero Pablo Casado ha desmentido que sugiriera a Moreno esa posibilidad: “nunca hemos hablado para hablar de un adelanto electoral en Andalucía”, ha aseverado. Esos días tuvieron una conversación por teléfono y el Presidente nacional del PP le dijo: “piensa primero en Andalucía y luego en el partido”. Es la prueba de que el Presidente andaluz tiene “todo el apoyo y las manos libres para hacer lo que quieran en Andalucía que será lo mejor para España”. Además, señala Casado que le da igual cuando sean las elecciones porque “Juanma va a ganar. Los andaluces van a decir Juanma sálvanos”.

Reconoce también que “el camino a la Moncloa pasa por san Telmo”. Y es que Andalucía “es ahora noticia por la honestidad” y antes lo era “por la corrupción”. Ha advertido que los corruptos “no tienen cabida en el PP”.

Ha recriminado al Gobierno de Sánchez que no atienda las principales necesidades de los andaluces. Y el continuo olvido que sufren muchos andaluces en los presupuestos.

Fue en Granada donde hace 20 años donde Pablo Casado acompañó a Juanma Moreno y a su mujer, Manuela, en la despedida de solteros que hicieron en un restaurante de una Carmen del Albaizín. El Presidente nacional del PP ha confundido unos versos de Francisco de Icaza “dale limosna mujer que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada” y los ha atribuido equivocadamente a García Lorca. El caso es que la ciudad sí tiene su encanto y el de todas las demás. Ahí sí ha acertado. Es una frase de Antonio Machado.





