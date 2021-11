La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este lunes que no se siente aludida por que el líder del PP, Pablo Casado, avisara de que en el partido "no caben solistas", y ha incidido en que su voluntad es que el congreso autonómico se celebre "pronto" para no crear "más guerra interna" y "erosión".