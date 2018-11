Ataques a su casa, escraches, amenazas, ¿corre peligro el juez Llarena?

Tiempo de lectura: 1



La facilidad con la que los violentos consiguen hacer estas acciones ha puesto en entredicho la seguridad con la que cuentan, en este caso los jueces y que fue reforzada el pasado mes de marzo. El Ministerio del Interior niega un fallo en la seguridad del juez del Supremo. No obstante, subraya que el riesgo cero no existe y que los protocolos se revisan de forma periódica, que es lo que se hará en este caso concreto. De momento, la investigación no ha permitido realizar ninguna detención.