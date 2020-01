El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha respondido a aquellos que, como Vox y PP, piden su dimisión por su polémico encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas en la noche del domingo al lunes. "Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme y no me echa nadie", ha advertido.