ZeroPort pide un "debate político" sobre el tráfico aéreo previo al de la ampliación de El Prat

El portavoz de la plataforma ZeroPort, Jaume Osete, ha pedido impulsar un "debate político" sobre si aumentar el tráfico aéreo o reducirlo ante el cambio climático, previo al de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, minutos antes de que la comisión impulsada por Foment del Treball haya presentado su análisis de 11 propuestas para dicha ampliación.

Osete ha considerado que la patronal "se ha otorgado un papel político que no le corresponde" y ha augurado que la presión de la ciudadanía y la situación climática impedirán la ampliación del enclave aeroportuario, que ve una barbaridad y una irresponsabilidad, en declaraciones a los periodistas este lunes.

Ha explicado que no han participado de la comisión de Foment "para no legitimarla", si bien ha defendido impulsar un debate ciudadano que no esté convocado por la patronal sobre el tráfico aéreo y la necesidad de ampliar el aeropuerto.