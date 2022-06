Scholz, Draghi y Macron hacen historia en Kiev mientras Sánchez enseña La Moncloa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, calificaba este jueves de "día histórico" para su país la visita a Kiev de los líderes de Francia, Italia, Alemania y Rumanía, que han apoyado a Ucrania para que reciba el estatus de candidato a miembro de la Unión Europea. Una foto que ha dado la vuelta al mundo y en la que no estaba el presidente español tal y como ha recordado Carlos Herrera este viernes en Herrera en COPE.

Mientras los tres mandatarios protagonizan un día "histórico en el que Ucrania sentía el apoyo de cuatro poderosos Estados europeos", como señalaba el presidente Zelenski, Pedro Sánchez recibía y guiaba por el complejo de La Moncloa a un grupo de ciudadanos inscritos en la iniciativa "Moncloa abierta", a quienes les ha enseñado desde los jardines hasta un huerto o la sala en que se reúne el Consejo de Ministros.



"¿Y dónde está Sánchez?", se preguntaba el comunicador en COPE. "Él no está en esa foto, es la irrelevancia". "Esta mañana se ha tenido que llevar un soponcio al ver la fotografía en un tren del canciller de Alemania, Olaf Scholz; del primer ministro de Italia, Mario Draghi y del presidente de Francia, Emmanuel Macron yendo a ver a Zelenski y no estar él ahí, es algo que hoy le tiene los jugos gástricos a punto de ebullición".

España, recuerda Herrera "ya no está nunca en esas cosas, ya no nos llaman, aunque Sánchez tampoco se esfuerza mucho por estar ahí".

En este sentido ha advertido Carlos Herrera "como no puede poner un pie en la calle porque le abuchean (...) entonces invita a los ciudadanos en Moncloa para hacerse la ilusión de que es un personaje popular y empático y supongo que para hacer parte de la serie de autobombo, huyendo de periodistas no vaya a ser que le pregunten por Argelia, por el precio de la luz, de la gasolina, por las broncas de los ministros o por el caso de Mónica Oltra".

UNANIMIDAD

Entretanto, el presidente de Ucrania reconocía que el apoyo de estos cuatro países, "por su puesto" no es suficiente y que aún debe conseguir la unanimidad de todos los países pertenecientes a la Unión, aunque ha defendido que durante este jueves se ha dado "un gran paso".

También ha agradecido a cada uno de los líderes por el apoyo que han ofrecido a Ucrania y a su Ejecutivo. "Estoy agradecido a Italia por su apoyo político de principios, asistencia macrofinanciera y de defensa".

"Francia proporcionará instalaciones adicionales de artillería César. Esto es muy importante para nuestra protección. (...) Alemania ha confirmado la provisión de defensa aérea para nuestro país y más apoyo", ha continuado, insinuando que la membresía de Ucrania en la Unión Europea habría sido impulsado por la visita de estos cuatro mandatarios.

Sánchez ha enseñado a los ciudadanos hasta un "rinconcito" del Palacio que, a su juicio, es muy agradable sobre todo por la noche y ha reconocido a los visitantes que en La Moncloa tienen "muy buenos jardineros", según se le escucha decir en los vídeos distribuidos por la Secretaría de Estado de Comunicación.

SÁNCHEZ, GUÍA DE MONCLOA

Aunque no será lo habitual, los inscritos este jueves en la iniciativa "Moncloa abierta", han contado con la guía del propio presidente del Gobierno, que ha compartido con ellos experiencias como lo cómodo que resulta que la residencia oficial del presidente del Gobierno esté al lado del trabajo o les ha explicado dónde se sienta cuando recibe a un presidente extranjero.

También les ha explicado el presidente que en el Consejo de Ministros no se habla de cualquier cosa sino solo de aquellos asuntos previamente pactados en el guión, lo que se llama el "índice rojo". "Por ley no se puede desvelar públicamente los debates que hay en el Consejo de Ministros", les ha recordado Sánchez, que explica a sus invitados incluso cómo funcionan los micrófonos.

En los vídeos distribuidos por el Gobierno se ve cómo Sánchez se detiene en la llamada Sala Barceló, que según explica fue una sala que remodeló a su llegada, pues durante la etapa de Mariano Rajoy y también de José Luis Rodríguez Zapatero estaba decorada con tapices.

No olvida Sánchez que fue el presidente Adolfo Suárez quien trasladó la Presidencia desde el Paseo de La Castellana al Palacio de la Moncloa. "Desde el punto de vista del trabajo es muy cómodo, porque vives ahí y trabajas ahí", reconoce el presidente.

El objetivo de estas visitas que hoy se retoman es abrir a la ciudadanía los espacios más emblemáticos del complejo de La Moncloa, que es patrimonio de todos los españoles y con la que se pueden visitar las dependencias gubernamentales.

Hasta ahora, con motivo de la covid, las visitas estaban limitadas y reducidas puntualmente a grupos de escolares y universitarios.