IU y ZeC visitan la huerta de Movera para conocer el terreno afectado por un proyecto fotovoltaico

El responsable de Ecologismo de IU Aragón, Jesús García Usón, y la candidata de ZeC a la alcaldía de Zaragoza, Elena Tomás, han visitado este martes la huerta del barrio rural de Movera para conocer el terreno afectado por un proyecto de instalación un macro parque fotovoltaico.

La Plataforma de Afectados por los Parques Fotovoltaicos de la Huerta de Movera lleva tiempo denunciando que 50 hectáreas de regadío de la huerta se verán afectadas "si sigue adelante un nuevo proyecto fotovoltaico planeado en la zona y que amenaza la agricultura tradicional, su biodiversidad y a la población de la zona".

García y Tomás han recorrido la zona de huerta en la que está prevista la instalación de cuatro proyectos fotovoltaicos: El Perdigal, Clarita, El Lugarico y El Tumbo, que comprenden 47,04 hectáreas.

La Plataforma ha criticado que "los promotores de los proyectos fotovoltaicos aseguran que son zonas de secano de bajo aprovechamiento, pero su instalación afectaría al regadío tradicional de una zona fértil dedicada a la agricultura y al cultivo de hortalizas y verduras para la alimentación humana, agricultura ecológica y ganadería".

Jesús García Usón ha hecho una exposición sobre el modelo productivo y la defensa del territorio en la que ha destacado que "no es de recibo que no se implemente de forma inmediata un nuevo modelo, planificado y por supuesto sostenible, con el que generar nuestra energía de forma limpia y verde, y que bajo ningún concepto puede instalarse en zonas de huerta productiva y regadío. Es el momento de proteger el territorio y dejar de poner alfombra roja a las eléctricas, a costa de nuestros pueblos".

Por su parte, Elena Tomás ha destacado que su organización lleva trabajando en este camino desde 2015. "Ya apostamos por la recuperación de la huerta sostenible de Zaragoza a través de la creación en Las Fuentes de un Parque Agrícola, acompañado del impulso a la marca Huerta de Zaragoza, y del mismo modo trabajaremos por la defensa de la Huerta de Movera para proteger su valor agroecológico frente a la especulación energética: #RenovablesSíPeroNoAsí".

Las dos formaciones han coincidido igualmente con la Plataforma en que "el debate no es renovables sí o no, sino del modelo productivo" y han demandado "un modelo distribuido, de autoconsumo y comunidades energéticas, que proteja los cultivos, que ponga la producción en manos de la ciudadanía y no de grandes oligopolios, que se gestione desde el territorio y no por fondos internacionales y en el que se genere energía para satisfacer la necesidad, no para especular, y que por supuesto ha de hacerse protegiendo las huertas y la agricultura local y familiar".

Han defendido "un territorio con futuro en manos de sus ciudadanos que suponga una herencia para las generaciones venideras en buenas condiciones, no llena de chatarra energética de molinos, placas, granjas, minas de arcilla o telecabinas".