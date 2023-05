ZeC tilda de "autobombo" conceder la Estrella de Europa al programa municipal Plan de Primera Oportunidad

La concejal del grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, ha trasladado su "estupefacción" por la decisión del Gobierno de la ciudad de conceder el Premio Estrella de Europa al albergue de personas sin hogar y en concreto al Plan de Primera Oportunidad lo que ha calificado de "autobombo y mal gusto" al argumentar que supone "premiarse a sí mismo".

Broto ha explicado que "sin menoscabar la labor" de los profesionales y técnicos del albergue se tiende a intentar en este Premio realce los valores de la Unión Europea. "Que vaya a programa municipal se puede calificar de autobombo. Es de mal gusto además de un ejercicio de propaganda electoral dar el premio a un programa municipal. Es sonrojante", ha dicho.

En rueda de prensa, Broto ha recordado que el 9 de mayo se celebra las bases de la constitución de la UE y se hacen actos para realzar los valores humanitarios y la unión y consolidación europea. En otros años, el Ayuntamiento de Zaragoza ha premiado a la Fundación Seminario de Investigación para la Paz que ahonda en los valores humanitarios de convivencia y difusión de los valores para la paz; el pacto de alcaldes por la sostenibilidad o a la Federación Aragonesa de Solidaridad por su trabajo en cooperación y desarrollo; o también a SOS Racismo Aragón y Open Arms que trabaja en garantizar pasajes seguros a personas que migran de otros países a Europa.

Asimismo, se ha concedido al diplomático de la Embajada de España en Hungría durante la II Guerra Mundial, el aragonés Ángel Sanz Briz, conocido como el 'Ángel de Budapest' por salvar del holocausto a miles de judíos y también al pueblo ucraniano.

El segundo de la lista de ZeC a las elecciones del 28 de mayo, Suso Domínguez ha criticado que además de que el Plan de Primera Oportunidad es "completamente desconocido" hay una "opacidad informativa" porque han solicitado el documento al Gobierno de la ciudad y no lo han entregado, además de que "tampoco está en la web".

A su parecer "es una falta de pudor autopremiarse" y tras incidir en que este programa "no existe más allá de los anuncios y titulares" lo ha calificado de "cáscara vacía en el que cojean acciones desconexas sin desarrollo y no existe como plan". Domínguez ha reiterado que el Plan "no existe como tal y solo se recogen actividades, talleres ocupacionales y viviendas que se ceden, pero como tal no existe solo es una marca publicitaria".

POSIBLE ALTERNATIVA

Por el contrario, Suso Domínguez ha lamentado que el Plan de personas sin hogar, elaborado el pasado mandato por ZeC "duerme en un cajón, no se desarrolla y no se hace nada". A su entender es "grave" que este tipo de políticas "cortroplacistas y de markenting sean premiadas" por que la Estrella de Europa es para premiar a entidades y personas que trabajan por Europa y es "inexplicable" que se conceda a un plan del Gobierno. "Es puro marketing", ha abundado.

Según Broto se podría premiar a la Agencia de Entidades de Servicios Sociales que reconoce la "inversión excelente" en Acción Social que se hacía ya en el anterior mandato y que es una entidad "ajena", que no tiene que ver con la decisión del Gobierno de la ciudad que "se premia a sí mismo".

La concesión de la Estrella de Europa es una decisión del equipo de gobierno, está pautado así por el Reglamento de Protocolo y no se ha hecho consulta alguna a los grupos, ha contado Broto. "Siempre se ha hecho por consenso y no se reconocen ideologías sino valores y este es un precedente que no puede ser de higiene democrática".