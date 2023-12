ZeC critica que Avanza "gana mucho dinero" por "dejación" de la alcaldesa

La portavoz del grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha criticado que la concesionaria del transporte de autobús urbano, Avanza, "gana mucho dinero" por el combustible, porque el pliego del contrato recoge cuánto puede ganar y "como ahora se usan buses eléctricos y se ahorra el diésel, porque electricidad es más barata, ese dinero llega a Avanza y gana dinero".

Ha atribuido esos ingreso a la "dejación" de la consejera municipal de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quienes tienen la "obligación de proteger los intereses de la ciudadanía y vigilar lo que hace Avanza".

Elena Tomás ha recordado que, como ya dijo hace unos días, el resultado de explotación de Avanza ha pasado de los 2,6 millones de euros en 2015 a los 7,3 millones en 2022.

Ha aportado estos datos tras concluir la comisión de investigación sobre la prórroga del contrato del autobús, en la que ha calificado de "pésima" la gestión de Tatiana Gaudes, quien tiene una "herencia recibida por Chueca".

En declaraciones a los medios de comunicación les ha afeado que no se ha planteado la reordenación de las líneas de autobús y se han "perdido" 7,4 millones de euros porque ambas "se olvidaron" de pedir la bonificación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

También ha arremetido contra la "total falta de transparencia" del Gobierno de Zaragoza en la comisión de investigación que "no da luz a ninguna pregunta". Ha señalado que ZeC propuso que acudieran 20 comparecientes y "solo" han venido cuatro, porque han sido "bloqueados por PP y VOX, que son socios".

Tras el apoyo de VOX a la constitución de esta comisión de investigación, ha considerado que "no tenía intención de saber" por qué se hizo una prórroga de cuatro años a la concesionaria Avanza, empresa que a su parecer "no da un buen servicio a la ciudadanía y el Gobierno de Zaragoza no hace absolutamente nada, no se pone en contacto con la contrata y tampoco hace una valoración del servicio que presta".