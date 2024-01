ZeC alerta de aguas residuales vertidas de forma directa al río Ebro y urge un tratamiento más seguro

El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha alertado de que durante diciembre, en concreto los días 3 y 4 de enero, se han producido sendos vertidos de aguas residuales directamente al río Ebro y ha pedido que se valoren nuevas alternativas para un mayor tratamiento y más seguro de éstas. La formación pide que se garanticen los límites de vertido exigibles al mayor vertido urbano de la cuenca, el cual cuenta, además, con una sustancial carga industrial.

Zaragoza en Común preguntará en la próxima comisión de Urbanismo por las medidas tomadas por el gobierno del PP con el fin de solucionar los problemas que advierte la Confederación Hidrográfica en su informe de 2023 en el que revisa el vertido de agua de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de La Cartuja.

La formación alerta de la "especial gravedad" de la situación que se da en la estación de bombeo de El Vado, ya que se señala que con una altura en el río de más de 2,30 metros existe aporte del río a los colectores de la ciudad. Esto significa que cuando el río supera ese nivel, las aguas residuales de la margen izquierda vierten directamente al Ebro, al dejar de funcionar el bombeo. Después de superar ese nivel durante dos días consecutivos en el mes de diciembre, el río ha alcanzado una altura muy similar durante varios días de enero, por lo que se desconoce si también ha existido ese vertido de aguas residuales.

En concreto, el informe señala que "se trata de una circunstancia preocupante, ya que a lo largo del año se acumulan períodos extensos en los que toda la margen izquierda queda sin servicio de depuración, evacuándose las aguas residuales directamente al río, sin que medien lluvias".

Por ello, Zaragoza en Común ha pedido valorar alternativas para un tratamiento mayor y más seguro de las aguas residuales de la ciudad de Zaragoza.

"El tratamiento de los residuos urbanos es un tema crucial en el ámbito de la salud ambiental y de las personas y es necesario que los Ayuntamientos garanticen la seguridad y el control sobre éstos, más aún teniendo en cuenta que Zaragoza es la cuarta ciudad de España. Este gobierno no está prestando la atención necesaria", ha asegurado el concejal Suso Domínguez.

El edil ha recordado, además, las informaciones aparecidas en medios y las operaciones del SEPRONA que hemos conocido recientemente sobre el vertido ilegal de residuos en el término municipal de Zaragoza.

LA PROBLEMÁTICA

El citado informe señala que se producen con cierta frecuencia paradas en la estación de bombeo de El Vado y en la estación de bombeo del polígono de Malpica, principalmente asociados al ascenso del nivel del río Ebro que impide su funcionamiento.

Indica que "resulta preocupante el estado integral general de la planta de depuración, así como su fragilidad ante cualquier evento o incidente". Adicionalmente, "el diseño de la planta no permitiría, a priori, mejoras deseables y previsiblemente exigibles a futuro en el contexto de cambio climático y presión existente sobre las masas de agua receptoras de los vertidos (eliminación de nitrógeno, minimización de alivios, tratamientos previos sobre los mismos,...)", añade.

En este sentido, el vertido de la ciudad de Zaragoza se realiza sobre el río Ebro e incide sobre el área de captación de la zona sensible --la ESCM484--, para lo que se exige la eliminación de fósforo en el vertido.

Asimismo, el informe señala que "sería igualmente exigible la eliminación de nitrógeno, al igual que en otros muchos núcleos de población mayores de 15.000 heq que vierten en área de captación de zona sensible. No ha podido establecerse un límite de nitrógeno al no poder implantar un sistema de nitrificación desnitrificación que pueda reducirlo en las instalaciones, pero es muy deseable en todo caso y conveniente de cara a reducir el aporte de nutrientes a la masa de agua".