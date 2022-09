Zarzuela confirma la exclusiva de Herrera: Reino Unido invita al Rey Juan Carlos al funeral de la Reina Isabel

La Embajada de España en el Reino Unido recibió ayer domingo una nota verbal del Foreign Office británico en la que se hace llegar a las delegaciones diplomáticas de Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y España las invitaciones para el funeral por la Reina Isabel II el próximo lunes dia 19 y actos paralelos programados.

Las invitaciones están dirigidas a los jefes de Estado y ex-jefes de Estado y esposas o esposos de dichos países y al Príncipe heredero de Dinamarca.

Sus Majestades los Reyes han aceptado la invitación y la Casa de SM el Rey ha trasladado a SM el Rey don Juan Carlos y a SM la Reina doña Sofía la invitación que han recibido. La Casa de SM el Rey está a la espera de que les sea comunicada por don Juan Carlos y doña Sofia su decisión personal.

"Lo del Reino Unido, pues esto va a durar más que una boda gitana, porque el funeral es el día 19, de aquí al 19 hay constantes actos. La pregunta es: ¿ha cursado las debidas invitaciones la familia real británica a través de la embajada española? Algunas informaciones dicen que efectivamente sí y que se habría cursado una invitación para Juan Carlos I, que iría al funeral siempre que no le indicaran lo contrario desde Palacio de la Zarzuela o del gobierno.

¿Cómo no va a querer ir, a despedir a una prima, Lilibeth, con la que se sentía muy unido? Por otra parte, dice Zarzuela que aún no saben o no han recibido informaciones al respecto de la embajada española, pero parece ser que a la embajada española habría llegado una invitación para todos, incluido Juan Carlos. La Reina Sofía, que también es prima de la reina Isabel de Inglaterra por otra rama, pues por el príncipe Philip, Felipe de Edimburgo, que era griego, danés y por ahí están emparentados, pues posiblemente, ¿iría o no iría? ¿Se colaría Sánchez en el protocolo para chupar cámara, que es capaz de eso y de más? Pues ya veríamos".