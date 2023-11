Zarandona asegura que el plazo para ceder la parcela del centro de refugiados de Valladolid concluye en octubre de 2024

La Asociación de Vecinos Nuevo Hospital propone que se ubique en una parcela municipal de La Rondilla

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona, ha negado este miércoles que haya un plazo establecido a finales de año para hacer definitiva la cesión de la parcela del centro de acogida de refugiados en el barrio del Nuevo Hospital, pero ha incidido en que la decisión del equipo de Gobierno sobre ello no se va a demorar.

Así lo ha señalado Zarandona este miércoles en declaraciones a Europa Press, en una jornada en la que se ha reunido con la Asociación de Vecinos Nuevo Hospital, para escuchar su opinión contraria a la ubicación del centro de refugiados en esa zona y en la que han propuesto que "ya que la asociación del barrio de La Rondilla ha firmado a favor" de esta dotación, se ubique en una parcela municipal de dicho barrio.

En esta jornada, también, los grupos de PSOE y VTLP han presentado la moción que llevan al próximo Pleno para que el equipo de Gobierno se comprometa a hacer definitiva la cesión de la parcela de la calle Dulzaina al Ministerio de Inclusión y han apuntado que este organismo habría dado un plazo para ello hasta finales de año.

Zarandona ha defendido que la decisión sobre esta dotación se tomará "lo antes que se pueda" y ha aseverado que los plazos "ya los había puesto la anterior corporación", pues en el acuerdo de cesión aprobado el pasado mes de mayo, según el concejal del PP, se establecía un plazo para hacer definitiva la transmisión de la parcela en octubre de 2024.

"Las prisas las puede tener el Ministerio, pero la anterior corporación no las había manifestado", ha apostillado Zarandona.

El concejal de Urbanismo ha recalcado que responderá en el Pleno a la moción presentada por PSOE y VTLP, por lo que no ha detallado algunos otros argumentos, como las informaciones que le ha transmitido en los últimos meses en el Ministerio de Inclusión.

En cualquier caso, ha subrayado que el equipo de Gobierno no trata de "marear la perdiz" en este asunto y "si no se ha hecho público" la decisión sobre la cesión definitiva es "porque no se tiene una decisión tomada", en primer lugar, mantiene, porque el debate sobre el centro le parece "razonable" y en su opinión tendría que haberse producido antes de aprobar el acuerdo de cesión para "valorar opciones y manifestar puntos de vista" de los vecinos.

En definitiva, Zarandona insiste en que la decisión se tomará "no tardando mucho", porque entiende que las cosas no se tienen que demorar, al tiempo que en referencia a la reunión con los vecinos del Nuevo Hospital será "en función de la ciudad, no de un barrio".

La Asociación, como ha explicado su presidenta, Laura Martínez, ha reafirmado su posición en contra de la instalación del centro en esa zona de la ciudad, pues han recordado que en un barrio en el que residen unos 2.000 vecinos, han reunido ya "más de 1.500 firmas".

Por otro lado, han aprovechado para proponer al concejal de Urbanismo que, ya que distintas asociaciones vecinales han recogida firmas en apoyo a la instalación del centro de refugiados en la ciudad, la dotación se ubique en "la zona en la que más firmas a favor se recojan".

Incluso, han planteado una serie de "parcelas municipales disponibles" en el barrio de La Rondilla, ya que afirman que su asociación de vecinos "es uno de los colectivos que se ha mostrado a favor". A juicio de Martínez podría ser una solución "que agrade a todas las partes".