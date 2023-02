Zaragoza.- Ranera promete línea 2 del tranvía y no consentirá un "pelotazo" en la construcción del campo de fútbol

La candidata socialista pide "no dejar que la derecha y la ultraderecha piense solo en la minoría" y "dinamiten derechos"

La candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, ha prometido poner en marcha la segunda línea del tranvía en la capital aragonesa y ha asegurado que su grupo municipal en el Ayuntamiento no consentirá "un pelotazo" en la construcción del nuevo campo de fútbol.

El PSOE Aragón ha presentado este sábado, 18 de febrero, la candidatura de Lola Ranera a la Alcaldía de Zaragoza, en un acto celebrado en el Palacio de Congresos, en un acto en el que ha estado acompañada por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y del secretario general del PSOE Aragón y presidente de la comunidad, Javier Lambán.

Durante su intervención, la actual portavoz del grupo municipal socialista en el Consistorio zaragozano y candidata a liderar el Gobierno de la capital aragonesa se ha referido al tranvía, "el servicio público mejor valorado de la ciudad", pese a que el Partido Popular "solo se dedique a desprestigiarlo".

"Cuando sea alcaldesa de Zaragoza, que será muy pronto, dentro de 99 días, solicitaré financiación a la Unión Europea para poner en marcha la línea 2 del tranvía, porque en este momento hay una apuesta firme por nuevos medios de transporte. Unamos fuerzas para conectar Zaragoza, dar una solución a la movilidad para todos los ciudadanos y no solo a unos pocos", ha afirmado Ranera.

La socialista ha aseverado que al PP "no le preocupan los vecinos de barrios ni sus problemas, porque no transitan por ellos y no saben que hay gente trabajadora", sino que los 'populares' viven en otra realidad y a años luz de la realidad de los zaragozanos".

Asimismo, ha señalado que la verdadera "deuda del tranvía", "de la que tanto hablan desde el PP", es la que existe con los vecinos de los barrios de San José, Las Fuentes, Delicias, Oliver o Valdefierro, más de 250.000 zaragozanos que han sufrido más de 650 días de huelga del bus urbano y "a los que Jorge Azcón y Natalia Chueca han dejado tirados en las paradas".

Otro de los puntos de actualidad municipal a los que se ha referido Lola Ranera ha sido a La Romareda. Ha remarcado que el PSOE "siempre ha apostado y siempre lo hará" por la construcción de un nuevo campo de fútbol, porque la capital aragonesa merece ser sede del Mundial de Fútbol 2030.

No obstante, la candidata socialista ha precisado: "Lo que no vamos a consentir es que el nuevo campo de fútbol se construya a costa de un pelotazo. No vamos a mirar para otro lado, sino por la mayoría, por el interés de los zaragozanos, sin dejar a nadie atrás".

