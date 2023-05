Zaragoza.- Chueca (PP) ofrece una administración pública "responsable" frente a un PSOE "que genera deuda"

La candidata del PP a la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, ha subrayado la importancia de la campaña electoral que comienza este viernes, porque están en juego dos formas de gestión, la administración pública "responsable" que ofrece su formación, frente a un PSOE que sube impuestos, genera deuda y empeora los servicios públicos.

Así lo ha indicado Chueca este jueves, horas antes del inicio de la campaña, que se iniciará a las 00.00 horas, en un acto conjunto con el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la plaza San Felipe. También participará el vicesecretario de Coordinación del PP nacional, Pedro Rollán.

Chueca ha criticado que durante dos legislaturas al frente del Ejecutivo autonómico los socialistas han sido "incapaces" de construir nuevas viviendas, aunque han tenido tiempo de "boicotear" proyectos estratégicos para la ciudad de Zaragoza, como el nuevo estadio de La Romareda o el programa 'Volveremos'.

Por otra parte, los últimos cuatro años del Partido Popular en el equipo de gobierno del Ayuntamiento han posicionado a Zaragoza como la ciudad más competitiva a nivel fiscal, junto a Madrid; además de atraer inversiones por más de 1.200 millones de euros y generar más de 2.500 empleos directos, ha expresado.

Asimismo, la candidata 'popular' ha añadido: "Nunca antes en la historia de la ciudad de Zaragoza se había dedicado tanto dinero a la atención de los servicios sociales a las personas, más de cien millones de euros de nuestro presupuesto".

Natalia Chueca ha reconocido: "Nos jugamos mucho, por eso vamos a trabajar al máximo estos 15 días de campaña y conseguir convencer a todos los zaragozanos y aragoneses de que se sumen al proyecto del Partido Popular, el único que asegura una transformación en positivo y el crecimiento de la ciudad de Zaragoza".

Del mismo modo, ha apostillado que el Partido Popular ha invertido más de 150 millones de euros en los distintos barrios y necesidades de la capital aragonesa, "desbloqueando proyectos que llevaban más de 20 años enquistados", en referencia a la reforma de las avenida de Navarra y Cataluña, la zona de Pontoneros o los suelos del Portillo.

APOYO DE LOS 'POPULARES' NACIONALES

El vicesecretario de Coordinación del PP ha expresado que las candidaturas presentadas al Ayuntamiento de Zaragoza son 15, "pero se puede dividir en dos partes, 14 y la encabezada por Natalia. Esa es la realidad".

En este sentido, ha emplazado a los zaragozanos a preguntarse si quieren confiar en un proyecto de éxito, prosperidad, "con cuatro años magníficos en los que Jorge Azcón ha marcado hitos y calidades en los servicios sin precedentes en la ciudad", o en el del PSOE de Javier Lambán "del que no se puede decir lo mismo".

"En todas y cada una de las tres candidaturas a las capitales de provincia en Aragón el tiempo juega a nuestro favor, pero a Lambán estas dos semanas se le van a hacer eternas", ha opinado Rollán.

Así, el vicesecretario de Coordinación de los 'populares' ha precisado que Natalia Chueca será "digna sucesora e impulsora" de Jorge Azcón, que pondrá a Zaragoza "en el corazón de España", mientras que la alternativa es el "desgobierno y amalgama de sopa de letras de 14 candidaturas".

LISTAS DE BILDU

Rollán ha pedido al candidato del Partido Socialista a presidir la comunidad autónoma "posicionarse" con respecto a que el socio estratégico del PSOE en el Gobierno central --en referencia a Bildu-- "lleve en sus listas a 44 condenados por pertenencia a la banda terrorista ETA, siete de ellos culpables de asesinatos y que se han llevado ocho vidas por delante".

"Ese es el único partido socialista que hay, no hay uno bueno ni uno malo, solo el que está al servicio de Pedro Sánchez", ha lamentado Pedro Rollán. También ha reclamado a Lambán que "pida explicaciones y mandate" a sus diputados en el Congreso para que no se perpetre otro atropello legislativo hacia el interés general, "sacando una alfombra roja a los okupas y desproteger a los pequeños y medianos propietarios".

Rollán ha afirmado: "El movimiento se demuestra andando", para después destacar que Lambán, durante ocho años, ha mantenido un silencio cómplice en lugar de "poner las cosas en su sitio".

"EL CIS SE QUEDA CORTO"

Con respecto a los resultados del macrosondeo electoral publicado por el CIS, Rollán ha alertado que "no hay que tomárselo muy en serio, pero para una media verdad que dice no les vamos a desmentir", puesto que en la comunidad autónoma sitúa a los 'populares' en una situación ventajosa. No obstante, ha señalado: "El CIS se queda muy corto y lento".

El próximo 28 de mayo "será una gran noche, pero no para gloria y júbilo del Partido Popular, sino para refrendar a un buen gobierno al frente de los intereses de Zaragoza".