Zaragoza.- Chueca (PP): "Mi objetivo es una mayoría suficiente que no requiera de pactos"

Alerta de que si se pierde la oportunidad de ser sede del Mundial de Fútbol 2030 "será un fracaso más que añadir a la lista de Lambán"

La candidata del PP a la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, ha indicado que trabaja con "mucho impulso y ganas" para buscar una "mayoría suficiente que no requiera de pactos" tras la elecciones del 28 de mayo.

En una entrevista concedida a Europa Press, ha subrayado: "Hasta el 28 de mayo voy a estar focalizada en pedir el voto y la confianza a los ciudadanos que quieren un gobierno de mayorías suficientes para seguir la senda de la transformación que ha iniciado Zaragoza y de crecimiento".

Ante la posibilidad de que necesitara del apoyo de otra formación para alcanzar esa mayoría ha remarcado: "Prefiero el apoyo externo como el de estos años". "VOX nos ha permitido gobernar y nos ha apoyado en los presupuestos de forma muy razonable y nos hemos puesto de acuerdo en proyectos estratégicos y, si se necesitase, sería la fórmula después del 28 de mayo".

Sobre su relación con el candidato de VOX, Julio Calvo, ha comentado que "es un portavoz razonable, lo ha demostrado" y se ha podido trabajar en todos los aspectos importantes este mandato. "Buscamos más la conexión en los puntos de acuerdo que en los que hay desacuerdos, hay líneas rojas del programa de VOX por las que no pasaremos, pero otra parte importante sobre fiscalidad o generación de riqueza y mejorar los servicios públicos en la que apoyan nuestras políticas y no tenemos ningún problema", ha referido.

Del futuro Gobierno que forme si es alcaldesa ha preferido no avanzar nada porque "el foco está en el 28M en tener la mayoría suficiente para lograr la transformación que se ha iniciado".

Chueca ha precisado que una ciudad no se transforma en cuatro años sino con una visión a medio y largo plazo, como la que tiene ella, por lo que necesita que el 28M le den su confianza todos los zaragozanos, "los que han votado siempre al PP o centro derecha y los desencantados con el PSOE por la política de Sánchez porque pacta con terroristas, como Bildu, y se apoyan en ellos o haber hecho leyes tan denigrantes como la Ley del solo sí es sí o la ley de vivienda".

EL CAMBIO

Tajante ha afirmado: "Me veo con la vara de mando, con mucha ilusión y mucha responsabilidad, al mismo tiempo". A colación ha dejado claro: "La Alcaldía no es negociable".

Ha argumentado la petición del voto al PP porque la ciudad "se juega volver a la inacción y pasividad del PSOE" y los otros cuatro años del gobierno de ZeC cuando "no se asfaltaban las calles".

Esos 16 años de gobierno de izquierdas, "Zaragoza estaba totalmente anulada del mapa español o era noticia por escándalos", entre los que ha citado que viniera una miembro de los Grapo a un equipamiento municipal. "Ahora es noticia por ser un referente en innovación y sostenibilidad, atraer empleo e inversiones como los 1.200 millones que han llegado y los 2.500 empleos directos".

VENDER LA CIUDAD

Asimismo, ha destacado que se hacen políticas sociales que son "referente europeo" con premios nacionales y europeos. "Los hechos nos avalan y estos cuatro años han sido un cambio radical con dos años de pandemia y los resultados están ahí. Solo hay que ver las propuestas de unos y otros, las del PP están medidas y cuantificadas y la de otros son sin sentido y sin análisis que solo buscan propaganda sin base para hacerlas realidad".

Natalia Chueca ha asegurado que le gustan los retos y se siente con fuerza, ganas y ambición para no defraudar. "Estoy convencida de que cuando Zaragoza tenga un presidente de Aragón, que quiera a Zaragoza, y no la boicotee le irá mejor porque proyectos como la nueva Romareda o estratégicos como la Ciudad del Deporte verán la luz de forma más sencilla y fácil trabajando en equipo, como trabajamos en el PP, y no frente a boicot y zancadillas innecesarias" .

Ilusión y ambición son los dos adjetivos que quiere aplicar al Gobierno que presida si es alcaldesa para aprovechar la situación privilegiada de la ciudad. "Estamos en un ubicación estratégica y hay que salir a vender Zaragoza al mundo con todas sus fortalezas, que son muchas y tenemos que mejorar la gestión y marca de ciudad para lograr que Zaragoza evolucione y se transforme en la misma dirección que Málaga".

Sobre dicha ciudad andaluza ha expuesto que en los últimos 20 años, de ser una ciudad de provincias ha pasado a ser polo de innovación y atracción de ciudadanos que quieren visitar y vivir en Málaga. "Eso queremos para Zaragoza porque tenemos los mimbres para lograrlo y necesitamos una gestión que apunte en la dirección correcta del crecimiento y prosperidad".

Chueca está convencida de que una institución se puede gestionar como una empresa, pero "hay que pensar en la rentabilidad social más que en la económica, esa es la diferencia". Una vez reorientada esa rentabilidad social para mejorar los servicios públicos y ayudar a los más desfavorecidos, luego se necesita que la ciudad salga a venderse al mundo, atraiga proyectos estratégicos, grandes eventos e inversiones porque es la forma de crecer. Es como cuando una empresa sale a vender sus productos al mundo, ha comparado.

ROMAREDA

"Estamos en un punto que, claramente, es ahora o nunca la nueva Romareda". El 28M también se decide "que podamos tener el nuevo campo que hemos visto a partir de septiembre, cuando se adjudicará la licitación y no perder ser sede del Mundial de Fútbol 2030 si gobierno yo porque si gobierna el PSOE vemos que no hay alternativa".

La candidata ha criticado que al PSOE no le gusta la propuesta actual y anuncian que van a recurrir los pliegos, pero "no dicen lo que quieren, o qué proponen que es el problema que tiene la oposición". "Dicen no por el no, boicoteando los proyectos del PP pero sin plantear alternativas viables y sostenibles".

En este contexto ha alertado de que si Zaragoza pierde la oportunidad de ser sede del Mundial de Fútbol 2030 "será un fracaso más que añadir a la lista de fracasos de Lambán porque ha boicoteado todos los proyectos estratégicos para Aragón en cuatro años". Ha citado desde los Juegos e Invierno, a la unión de estaciones de esquí, la fábrica de baterías, la agencia aeroespacial.

"Se tendría que añadir a su lista la pérdida de ser sede del 2030, pero ni Azcón ni yo lo vamos a permitir porque el próximo 28 de mayo ganaremos las elecciones, adjudicaremos la nueva Romareda y seremos sede del Mundial 2030 si la Federación Española de Fútbol nos lo concede, pero por nosotros no quedará".

Sobre una posible judicialización de este asunto ha manifestado que "es lo que dice el PSOE, ahora no se atreven, pero después de las elecciones dicen que lo harán". A su parecer es un "grave error" porque no solo los zaragocistas sino toda la ciudadanía "no entiende" que la primera vez que hay un estadio que no cuesta dinero al contribuyente, sino que lo paga el club la oposición "está enrocada en el no por el no".

Esa, ha expuesto, es la diferencia del PP, que pone por delante el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés político y el PSOE está demostrando que el interés de la ciudad "le da igual porque busca el suyo político y aún así se equivoca porque no le veo ningún rédito político a la actitud del PSOE"

Natalia Chueca ha confiado en que después del 28M "cuando gobierne el PP" en el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza "se pase a una nueva etapa" en la que el PSOE "aprenda de sus errores y se busquen consensos y se trabaje por el servicio público que es para lo que nos pagan los ciudadanos".

La candidata ha concluido al augurar que cuando sea alcaldesa y Azcón presidente del Gobierno de Aragón "por fin, vamos a poder trabajar juntos y alienados por proyectos estratégicos para lograr que Zaragoza y Aragón estén en el lugar que merece, hace tiempo, y les corresponde en España y Europa".