Zaragoza.- Chueca (PP): Ésta es la única gran ciudad sin campo de fútbol renovado y no puede no acoger el Mundial

La candidata del PP a la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, ha defendido el proyecto de nueva Romareda del actual equipo de gobierno municipal. "Por una vez, tiene que salir adelante" porque "llevamos muchos intentos" y la capital aragonesa "es la única gran ciudad que todavía cuentan con un estadio de fútbol antiguo" y "no se puede permitir perder la oportunidad de ser sede del Mundial 2030".

Se ha pronunciado así en rueda de prensa, junto al campo de la Romareda. Chueca ha opinado que en la recta final de la campaña para las elecciones municipales y autonómicas de este domingo, 28 de mayo, este proyecto "simboliza perfectamente lo que pasará" y "tenemos ahora que decidir si queremos que la ciudad siga avanzando o si va a entrar de nuevo en la parálisis en la que estaba en 2019, cuando llegamos al gobierno y en la que había estado desde el año 2008, año en el que vivió la Expo".

Ha defendido la actual propuesta de nuevo campo, "que no le cuesta dinero a los zaragozanos" y que será "estratégico para el futuro de nuestra ciudad, sin que nos volvamos a endeudar, sin que nos quedemos paralizados, sino generando riqueza y dinamización del comercio y de la ciudad en general".

Chueca ha remarcado que este nuevo equipamiento no solo será clave para el proyecto deportivo y para que el Real Zaragoza suba a Primera División, sino para acoger conciertos de música como el de Coldplay que estos días tiene lugar en Barcelona, que en la capital aragonesa es "imposible" de celebrar.

"Necesitamos que Zaragoza vuelva a ser esa ciudad de grandes conciertos, con aforos de más de 40.000 personas, que no pasen de largo", ha enfatizado. La candidata ha añadido que frente a la postura del PP, se encuentra "la suma de los partidos que representan a los espectros de izquierdas, que ya han anticipado que van a paralizar el proyecto" si gobiernan.

"Por eso, quiero pedir a los zaragozanos que si quieren que su ciudad siga avanzando y no se paralice, el próximo 28 de mayo la única alternativa a la que pueden votar es al Partido Popular", ha dicho.

OTROS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Chueca ha querido referirse a otros proyectos estratégicos "no menos importantes" y "que también el resto de partidos de izquierdas están poniendo en duda y quieren parar", como la Ciudad Inteligente del Deporte y ser capital europea del deporte 2026, hacer un nuevo equipamiento en los suelos del Portillo, como es el Wizink Center, que permitiría acoger eventos deportivos y culturales "que ahora mismo están en circuitos nacionales e internacionales que no tienen sede en Zaragoza". Esto supone "que miles de millones de visitantes se van a otras ciudades", ha apostillado.

La candidata ha continuado diciendo que otro proyecto que desde la izquierda se quiere paralizar es el programa 'Volveremos', "que ha movido más de 130 millones de euros, que se han quedado en el comercio local, en nuestros autónomos, en nuestros comerciantes, frente a las grandes superficies, frente al comercio online; de hecho, lo han intentado llevar a los tribunales y no lo han plasmado en su programa electoral".

Igualmente, paralizarán el plan de atracción fiscal impulsado por el PP, "que ha supuesto una reducción de impuestos que ha generado más de 1.200 millones de euros de inversión directa, más de 2.500 empleos directos" y "mi compromiso es continuar atrayendo empresas que quieran venir a invertir y generar puestos de trabajo a nuestra ciudad" frente a quienes pretende "subir los impuestos, lo cual ahuyentará más la inversión en nuestra ciudad".

Chueca ha remarcado que los proyectos que plantea suponen una inversión que suma 250 millones de euros, para "generar riqueza y futuro en la ciudad" y la izquierda quiere "paralizarlos", quienes, cuando han gobernando, han hecho que en Zaragoza "no pasara nada". "Todavía lo tenemos todos muy reciente en nuestra memoria", la ciudad "estaba gris, no había eventos, no tenía ningún motivo de alegría y eso es lo que no puede volver a pasar", ha expuesto.

Por eso, el próximo 28 de mayo, "necesitamos que el Partido Popular congregue a esa mayoría moderada, sensata, que está contenta, que quiere sentir orgullo de su ciudad, de una ciudad que avanza, que es referente en Europa en innovación, en sostenibilidad y que también va a acoger y va a aprovechar sus ventajas competitivas para generar más riqueza para todos los ciudadanos", ha argumentado.

GOBIERNO DE ARAGÓN 'POPULAR'

Chueca ha agregado que esto ha de ocurrir no solamente en el Ayuntamiento de Zaragoza, sino en el Gobierno de Aragón porque en los últimos cuatro años "hemos hecho mucho, pero mucho más hubiésemos podido hacer si hubiésemos tenido una oposición responsable, que hubiese puesto por delante los intereses de los ciudadanos, y si desde la otra gran institución aragonesa, el Gobierno de Aragón, no hubiesen estado boicoteando y paralizando todos los proyectos que son importantes para la ciudad de Zaragoza".

Ha pedido que a partir del 28 de mayo el candidato 'popular' Jorge Azcón sea el presidente de Aragón, porque "quiere y conoce Zaragoza, lo ha demostrado; ha sido capaz de impulsar un proyecto transformador como nunca antes había tenido la ciudad y ahora ese proyecto se va a llevar a todo Aragón".

Para Chueca, es fundamental que Zaragoza pueda contar con esa colaboración institucional "para hacer realidad proyectos tan importantes como la atracción de empresas, con colaboración fiscal, como la Ciudad Inteligente del Deporte o como la Romareda misma".

"Solamente votando al PP podemos seguir adelante con una mayoría moderada que representa a todos los zaragozanos y gobernando de forma estable frente a la suma de minorías radicales que siempre ponen su interés por delante del interés de los zaragozanos; lo hemos visto, lo hemos vivido, lo tenemos muy reciente y no queremos volver a ello", ha sentenciado.