Zaragoza.- Chuaquín Bernal (CHA) lamenta los resultados obtenidos de la que califica "la mejor campaña"

El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Alcaldía de Zaragoza, Chuaquín Bernal, tras conocer los resultados de las elecciones municipales de este 28 de mayo, ha dicho que "evidentemente el resultado no es bueno" para su formación. "A partir de mañana haremos una autocrítica necesaria, al igual que hicimos hace cuatro años cuando estuvimos fuera", ha asegurado.

Uno de los objetivos de Chunta Aragonesista, tal y como ha explicado Bernal, era el de alcanzar el 5% de los votos, pero han conseguido un 4,77%, y no han podido entrar en el Consistorio zaragozano. "Nos presentábamos con la idea de revalidar esa posible entrada al Ayuntamiento de Zaragoza, ese soplo de aire fresco que pensábamos que podría ser la entrada de CHA, del aragonesismo de izquierdas que representamos, pero no ha sido posible", ha expresado su candidato.

Chuaquín Bernal se ha pronunciado sobre la noche electoral acompañado por los miembros de la lista en la cafetería del Teatro Romano. Ha agradecido a "los hombres y mujeres de CHA" por haber realizado la que ha considerado "la mejor campaña posible en varios mandatos".

También ha remarcado de estos miembros de la formación "su motivación" y "haber llenado en Zaragoza todos los colegios electorales y haber permanecido en ellos peleando voto a voto y persona a persona". Para Bernal, esto ha sido "lo más importante de esta jornada electoral".

Aún así, ha reconocido que "la derecha y la ultraderecha han entrado muy fuerte en la ciudad de Zaragoza y no han dejado hueco prácticamente hueco para nada más". "Me duele de corazón decir que no ha podido ser", ha dicho el candidato, a la vez que ha prometido "seguir peleando con fuerza" como saben hacer desde Chunta Aragonesista, ha concluido.