Zaplana pide al juez que le desbloquee las pólizas para afrontar 9.000 euros en gastos médicos

El expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, ha solicitado al juez del caso Erial que le desbloquee las pólizas de seguro para afrontar los gastos médicos derivados de su enfermedad --leucemia-- y de una neumonía como consecuencia de la Covid-19. En total, ha presentado facturas por importe de 9.060 euros todas correspondientes a 2021.

Así se desprende del escrito, consultado por Europa Press, que ha remitido el letrado de Zaplana al Juzgado de Instrucción número 8 de València encargado del caso Erial, en el que se investiga el supuesto pago de las comisiones recibidas por las adjudicaciones del servicio de ITV y el Plan Eólico Valenciano.

Tras abrirse el procedimiento y la detención del exministro en mayo de 2018, el juzgado ordenó el bloqueo de cuentas y productos de cualquier tipo abiertos a nombre de Zaplana, bien como titular o bien como autorizado.

En ese momento, Zaplana disponía de una póliza, cuyo tomador era Telefónica --empresa de la que formaba parte--, abierta desde diciembre de 2015. El investigado recibía anualmente unas cantidades de dinero que no se aportaban al Plan de Pensiones por exceder el máximo que tenía desgravación fiscal. Además, disponía de una póliza colectiva mixta-directivos con reembolso dental. Desde estas pólizas se reembolsaban los gastos médicos.

En cualquier caso, no se trataba --tal y como alega Zaplana en su escrito-- de unos fondos depositados, sino de un contrato de seguro en que el tomador y quien abonaba la prima era el empresario y no el trabajador. Así, el investigado no realizó "en ningún momento" aportación a las compañías de seguros, sino que éstas eran realizadas por Telefónica en el marco de los planes de previsión social de sus empleados.

Tras el bloqueo de estos fondos, Zaplana --recuerda en el texto-- sigue teniendo que recibir tratamiento médico "frecuente" por el síndrome mielodisplásico que sufre, con evolución posterior a leucemia y Enfermedad de Injerto contra Huésped Crónica. "Requiere atención médica frecuente, cuidados especiales y asistencia hospilaria ambulatoria frecuente", indica. Así mismo, puntualiza, recientemente ha padecido una neumonía leve como consecuencia de la Covid-19.

Ambas enfermedades, manifiesta su abogado, han supuesto para Zaplana un "importante desembolso" en consultas médicas, análisis y pruebas de detección del Covid, cuyas facturas aportadas al procedimiento ascienden a 9.060 euros.

OTROS GASTOS

A estos gastos médicos de Zaplana se suman otros como el pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de una vivienda suya, cuya cantidad total asciende a 3.214,33 euros.

Dado que la Audiencia, en una resolución, aludió al posible desbloqueo de fondos para atender "determinadas obligaciones contractuales para evitar perjuicios irreparables", solicitan el desbloqueo de los fondos para atender obligaciones fiscales y el adelanto del pago de las prestaciones derivadas del seguro de Telefónica. Ahora tendrá que pronunciarse el juzgado.