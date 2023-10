Zapico (IU) invita a patronal y sindicatos a participar en una mesa de trabajo para el desarrollo de la Loita

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha invitado este viernes en Gijón a patronal y sindicatos a participar en una mesa de trabajo para el desarrollo de la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA).

Así lo ha indicado, en declaraciones a Europa Press, antes de participar en la mesa 'Urbanismo y vivienda. Pilares clave en la estabilidad del sector de la industria de la construcción', que se celebra en el marco del I Foro Empleo Industria para la Construcción, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Zapico ha considerado importante favorecer el acceso a la vivienda, que es un derecho, teniendo en cuenta que hay colectivos que tienen dificultades para acceder a ella, no solo familias vulnerables, sino trabajadores precarios o jóvenes con problemas para emanciparse. Algo que ha relacionado con tener un empleo de calidad.

A este respecto, que el consejero se ha marcado como objetivo aprobar la Loita, de la que ha apuntado que es una ley que lleva mucho tiempo pendiente. De ahí la importancia del trabajo conjunto con patronal y sindicatos.

"La ley de vivienda viene para quedarse", ha indicado, por otro lado, Zapico, pese, según él, a que hay muchos intereses "para desprestigiarla". Incluso, ha abogado por contar con una ley propia de vivienda en el Principado.

Por otra parte, ha apostado por hacer un esfuerzo en materia de rehabilitación y de construcción de nuevas promociones. Sobre ello, ha recordado que hay sobre la mesa terrenos ya cedidos, y toca trabajar en la elaboración de los pliegos de licitación.

El consejero ha incidido en que se quiere aumentar "significativamente" el parque de vivienda pública. Es más, ha señalado que el objetivo mínimo es superar las 10.000 viviendas públicas de alquiler.

En este sentido, ha remarcado que se trata no no de vender vivienda publica, sino alquilar. Zapico ha defendido que hay que incrementar el parque de vivienda, no desprenderse de él.