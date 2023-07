Zapico (IU) defiende un gobierno "valiente" que haga cambios y critica el "alarmismo" del PP por el pacto

Cree que un acuerdo en Asturias sería "el mejor impulso" para reeditar la mayoría a nivel nacional

El portavoz de Convocatoria por Asturias-IU en la Junta General del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha defendido este miércoles un gobierno de unidad progresista "valiente" que realice cambios, y ha asegurado que no entiende el "miedo", la "preocupación" y el "alarmismo" que suscita en el Partido Popular el acuerdo de gobierno que están negociando PSOE y Convocatoria.

Durante su intervención en la segunda sesión del pleno de elección del presidente, Ovidio Zapico ha dicho que su coalición de izquierdas "asume" el impulso y el liderazgo de los cambios necesarios en Asturias, mirándose en el espejo de Sumar. "Nosotros, que no compartimos todo con usted, queremos impulsar esos cambios juntos", ha dicho, empezando por una reforma "fuerte" del modelo social y del bienestar en Asturias para evitar que la acometan otras personas como el presidente de la patronal de la Construcción, Joel Fernández, quien fue crítico con los incrementos en inversión educativa y sanitaria en una región que pierde habitantes.

Los servicios públicos, ha dicho, "son para todos", y es necesario seguir invirtiendo en educación y sanidad públicas para que sean servicios gratuitos, universales y de calidad.

Durante su intervención, Zapico ha planteado seis cambios estructurales que deberían abordarse en esta legislatura, relacionados con un impulso a la política industrial; una reforma de la administración que comience por los servicios sociales; mayor concreción en las políticas de discapacidad; mayor atención a la salud mental; un pacto por el medio rural asturiano; y abordar "una nueva época" en materia de política medioambiental.

Sobre este último aspecto, Zapico ha defendido el modelo impulsado hace 40 años por el presidente Pedro de Silva, un modelo que "abrió la puerta al paraíso natural" y logró "concitar el respeto" de todas las empresas, sin producir ninguna deslocalización y permitiendo "avances sustanciales" en materia medioambiental.

"En este nuevo tiempo, es necesario abrir la puerta a la política de equilibrios, consensos y pactos", ha resumido, y "tender puentes" entre sectores que hoy están "al margen" de decisiones importantes sobre este asunto. Así, ha juzgado importante recuperar la autoridad ambiental pública, remarcando que la guerra a la burocracia "no tiene que basarse exclusivamente en un desplome del control público".

En este punto ha defendido que la burocracia no es por sí misma "dañina", sino que es lo que garantiza el correcto funcionamiento de la democracia, protege los intereses de los ciudadanos y garantiza equilibrios y respeto.

"SOMOS IZQUIERDA DEMOCRÁTICA", DEFIENDE ANTE EL PP

En su intervención, Zapico ha dedicado unas palabras al Grupo Parlamentario Popular, después de que su portavoz, Diego Canga, mostrase sus dudas sobre el pacto de gobierno entre PSOE y Convocatoria.

"No comprendo la preocupación y no comprendo el alarmismo que en ocasiones la derecha política y la derecha económica plantean sobre nosotros con ese mantra de que no pacte usted con la extrema izquierda", ha dicho. "Somos izquierda democrática", ha defendido, asegurando que la historia del partido "demuestra" que es "parte viva de la democracia".

IU, ha dicho, "no genera ningún tipo de alarma" ni es "un peligro" para la Constitución, que votaron y defendieron, ni para la estabilidad y convivencia en Asturias. El "reformismo fuerte" que defiende, ha dicho, "es lo opuesto a los extremismos".

Es por ello que ha vuelto a hacer un llamamiento al presidente en funciones y único candidato a la reelección, Adrián Barbón, para "culminar ya" la negociación del nuevo Gobierno. Ha planteado Zapico que hoy se comprometan ambos dirigentes en avanzar en la consecución de un "programa de cambio" que sea también de "transformación", y que llegue antes de las elecciones del 23 de julio.

Formar un gobierno de unidad progresista que sea además reformista, sería, a su juicio "el mejor impulso" para reeditar el gobierno de coalición en España tras los comicios.