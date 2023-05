Zapico defenderá políticas para una industria sostenible, con empleo de calidad

El candidato de Convocatoria por Asturias, Ovidio Zapico, ha manifestado este jueves que defenderá políticas para una industria sostenible, con empleo de calidad, con medidas para "salvar" la Atención Primaria y acciones en materia de vivienda.

Convocatoria por Asturias ha arrancado este jueves la campaña electoral en Mieres, con un acto político al que ha asistido la líder de Sumar, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el que se procedió a la pegada simbólica de carteles.

El coordinador general y candidato a la Presidencia del Principado, Ovidio Zapico, se ha mostrado convencido de que los resultados serán buenos: "tenemos el viento de cola, somos conscientes de ello y lo vamos a aprovechar".

Y es que, ha enfatizado, Zapico, existen "un millón de razones" que exigen una movilización ciudadana para lograr un futuro gobierno de coalición y progresista. "Sabemos que la derecha no va a ganar en Asturias, empieza la campaña y sabemos eso. Yo creo que eso es muy buena noticia; lo segundo, que el PSOE no transforma; lo hemos visto que ha pasado una legislatura y no ha logrado ese cambio de época que se nos había prometido. Y, en tercer lugar, Nosotros que creemos que Asturias es una tierra de oportunidades, queremos dar estabilidad, nos comprometemos con Asturias, con los asturianos y asturianas y vamos a dar ese impulso, vamos a facilitar ese cambio de época que Asturias necesita: queremos seguir siendo más de un millón de asturianos y asturianas, que es una cuestión muy importante, que para nada es anecdótica".

El cambio de época, ha explicado el líder de Convocatoria por Asturias, tiene que apoyarse en la industria, pero en una industria que tiene que ser "más verde, más limpia, más sostenible y que va a generar un empleo de calidad".

Así, junto a la apuesta por el medio ambiente como motor de desarrollo, Zapico ha defendido "salvar" la Atención Primaria que, ha alertado, "está pasando por un momento muy difícil".

Convocatoria por Asturias pondrá también en el centro de su acción la política de vivienda. "De todo eso y de alguna cuestión más es lo que vamos a intentar lanzar estos próximo quince días".

SOBRE EL CIS

Por otro lado, respecto a los datos del último CIS que le dan a esta candidatura un 6,8% de intención de voto, Zapico ha señalado que se trata de una muestra muy pequeña y se ha mostrado convencido de que habrá unos buenos resultados.