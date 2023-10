Zapico (CCOO) urge "diálogo" al Principado para aumentar la plantilla y mejorar las condiciones laborales en el ERA

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha urgido este jueves "diálogo" al Gobierno del Principado de Asturias para negociar con el Comité de Empresa del Organismo autónomo de Establecimientos Residenciales Para Ancianos (ERA) un aumento de plantilla y mejoras en las condiciones laborales y retributivas del personal.

Zapico, que ha visitado esta tarde a representantes sindicales para trasladarles su apoyo ante encierro que mantienen en la sede del ERA, ha recordado que el Comité de Empresa ha emplazado por escrito a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a mantener una reunión para abordar sus reivindicaciones.

"No nos cabe en la cabeza que esa respuesta no sea urgente para que esa negociación empiece de manera inmediata", ha apuntado, advirtiendo de que si no hay "voluntad de diálogo" las compañeras "están dispuestas a recrudecer el conflicto".

Remarca el líder de CCOO en declaraciones a los medios que "ha aumentado la carga de trabajo y, por lo tanto, es justo que a quienes han hecho un esfuerzo sobrehumano durante la pandemia, y que ahora siguen haciéndolo, el gobierno de Asturias no les dé la espalda".

"Es necesario que, en esta década del cambio de la que alardea el Principado de Asturias, se apueste por la política de cuidados porque, desde luego, es el pilar del estado de bienestar que hay por desarrollar junto con la educación y la sanidad", ha añadido.