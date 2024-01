Zapico (CCOO) propone incluir en la nueva concertación asturiana la creación de un fondo de inversión público

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha planteado este sábado la posibilidad de incluir en el nuevo acuerdo de concertación social autonómico la creación de un fondo de inversión público.

A través de su perfil en la red social 'X', el dirigente sindical ha reflexionado sobre la influencia de la pandemia para ver "la necesidad de tener más soberanía industrial" y "poner fin a las deslocalizaciones que fueron un negocio de oro para unos pocos y una ruina para el resto". "Tener una posición estratégica en Telefónica es una buena decisión", ha valorado.

En esa línea, Zapico propone al Gobierno del Principado crear, en el marco de la concertación asturiana, "un fondo de inversión público para dar pasos en la misma dirección, para que el Gobierno pueda tener presencia estratégica en determinadas empresas o que permita impulsar proyectos en sectores clave".

"No seríamos la primera comunidad autónoma que lo hace. Este tipo de instrumentos públicos existen desde hace tiempo en otros territorios para generar actividad económica y empleo de calidad. No podemos quedarnos atrás permanentemente. No hay excusas", dice.